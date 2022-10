OKKUPERT: Russiske soldater holder vakt ved Kakhovka-kraftverket ved Kherson i mai i år. Byen var en av de første som falt etter at Russland invaderte nabolandet 24. februar.

Tankesmie: Russland planlegger trolig «falsk flagg»-operasjon

Russland kan komme til å sprenge en demning og legge skylda på Ukraina, ifølge tankesmien The Institute for the Study of War.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har gått ut med en advarsel om at russiske styrker planlegger å sprenge demningen ved Kakhovka-kraftverket i nærheten av Kherson, noe som kan føre til enorme oversvømmelser og ødeleggelser.

Tankesmien The Institute for the Study of War skriver at russiske kilder samtidig beskylder ukrainske styrker for å angripe kraftverket med artilleriild.

Tankesmien har tidligere påpekt at Russland trolig planlegger en informasjonsstrategi for å sprenge demningen etter at de har trukket seg ut av Kherson, og deretter legge skylden på Ukraina.

Dnipro-elven kan flomme over og føre til store ødeleggelser i en lang rekke landsbyer og bosetninger.

Dette skal være som en del av en strategi for å dekke over deres egen tilbaketrekking til lenger øst i Kherson.

Denne «falsk flagg»operasjonen er også ment for å dekke over russiske tap i regionen.

En «falsk flagg»-operasjon er en fordekt operasjon for å skape inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon blir ansvarlig for en hendelse eller aktivitet, for å skjule den faktiske kilden for ansvar.

Det hvite hus advarte i januar, før krigen brøt ut, at Russland planla «falsk flagg»-operasjoner som påskudd for å invadere Ukraina.

ADVARER: President Zelenskyj sier det kan bli store ødeleggelser om demningen ved Kakhovka-kraftverket.

Da Russland invaderte Ukraina var nettopp et slikt påskudd en av argumentene til president Putin: At Russland var nødt til å ta grep for å «redde» de russisktalende i Ukraina fra «folkemord».

President Zelenskyj advarer om at dersom Russland sprenger demningen vil mer enn 80 tettsteder og byer oversvømmes, inkludert Kherson, og vannforsyningen til en stor del av det sørlige Ukraina vil bli ødelagt. Zelenskyj sier også et slikt angrep kan føre til at atomkraftverket i Zaporizjzja vil stå uten vann til kjøling.