FØDER I ARGENTINA: Russiske Ekaterina Bibisheva får sjekket blodtrykket i forkant av fødselen på et sykehus i Buenos Aires 23. februar i år. Bibisheva er sexolog og blogger, og har 4.8 millioner følgere på Instagram.

Argentina strammer inn etter økende russisk fødselsturisme

Flere tusen gravide russiske kvinner reiser til Argentina for å føde. Nå strammer myndighetene inn.

Etter den russiske invasjonen av Ukraina 24. februar 2022 har stadig flere gravide russiske kvinner reist til Argentina for å føde.

Russiske kvinner kan reise til Argentina uten å søke visum, og nyfødte barn mottar automatisk argentinsk statsborgerskap ved fødsel i landet. Om foreldrene til disse barna ønsker å bli, kan de søke om og motta argentinsk statsborgerskap i løpet av to år, dersom søknaden innvilges.

Dette har gjort Argentina til en populær destinasjon for såkalt fødselsturisme, skriver Reuters.

Ifølge The Wall Street Journal, som siterer argentinske immigrasjonsmyndigheter, har mer enn 22.000 russere reist til hovedstaden Buenos Aires siden januar 2022.

Trenden har vekket oppsikt i det søramerikanske landet, særlig etter at hele 33 gravide russiske kvinner ankom hovedstaden Buenos Aires på ett og samme fly 9. februar i år. Flere av dem hadde ifølge argentinske immigrasjonsmyndigheter oppgitt at de skulle reise til Argentina på ferie, skriver BBC. Blant de ankomne var mange høygravide og flere hadde ingen returbillett.

Den økende trenden har fått argentinske myndigheter til å reagere.

Konflikt om motivasjon

Direktør for Argentinas immigrasjonsmyndigheter, Florencia Carignano, skriver på Twitter den 12. februar at landet har en historie og et lovverk som omfavner innvandrere som ønsker å bo i Argentina på leting etter en bedre fremtid.

– Dette gjelder ikke for mafiaorganisasjoner som tjener penger på å tilby tjenester, slik at folk som ikke ønsker å bo i landet vårt kan tilegne seg våre pass, skrev Carignano med henvisning til den økende russiske fødselsturismen.

I flere poster utdyper Carignano at argentinske myndigheter har intervjuet 350 gravide russiske kvinner gjennom en etterforskning.

Intervjuene har ifølge Carignano avdekket at en organisasjon tilbyr de russiske kvinnene en «fødselsturisme-pakke» i bytte mot en stor sum penger, med det argentinske passet som agn.

Ifølge The New York Times har flere argentinske selskaper sett sitt snitt til å tjene penger etter den russiske invasjonen av Ukraina, ved å promotere barnefødsler i Argentina som en billett til statsborgerskap.

– Problemet er at de kommer til Argentina, gir sine barn argentinsk statsborgerskap og deretter drar, uttalte Carignano ifølge avisen La Nacion.

Den argentinske avisen har siden snakket med flere russiske kvinner som har født barn i Buenos Aires, og som tilbakeviser at de planlegger å reise fra landet.

FLYKTET: Russiske Andrei Ushakov løfter sin sønn Lev Andres, som er født i Argentina. Ushakov ble arrestert i Russland for å holde opp en plakat med teksten «fred», og hans kone fryktet at han ville bli innkalt til tjeneste. Paret flyktet fra sitt hjem i Sochi og valgte Argentina som sitt nye hjemland.

Anbefaler russere å klage

Det eksakte tallet på hvor mange gravide russiske kvinner som har ankommet Argentina det siste året varierer. Georgy Polin, konsul ved den russiske ambassaden i Argentina, uttalte i januar at mellom 2000 og 2500 russere flyttet til landet i 2022. Polin, som ble sitert av The Guardian, påpekte av mange av de ankomne var gravide russiske kvinner.

– I 2023 kan antallet vokse til 10.000, sa Polin.

Carignano og argentinske immigrasjonsmyndigheter opplyste i februar om at 5819 gravide kvinner hadde ankommet Argentina siden november i fjor, skriver AP.

Fødselsturismen har gjort at argentinske myndigheter har strammet kraftig inn overfor russiske innreisende etter årsskiftet.

9. februar meldte det russiske nyhetsbyrået TASS at tre gravide russiske kvinner sto fast på flyplassen i Buenos Aires, hvor de ble nektet innreise. Ytterligere tre gravide russiske kvinner ble nektet innreise dagen etter, fordi de ifølge argentinske myndigheter falskt hadde oppgitt «turisme» som grunn for innreise.

SUPPORTER: Russiske Lev Andres er født i Argentina, her ikledd en body inspirert av drakten til det argentinske landslaget i fotball. Bildet er tatt 14. februar.

Denne uken skriver TASS at argentinske immigrasjonsmyndigheter har begynt å avslå den store bunken søknader fra russere som ønsker å bli lenger i landet. Russere kan oppholde seg i Argentina uten visum i opptil 90 dager, og deretter søke om forlengelse.

– Vi er klare over den økende praksisen fra argentinske myndigheter med å avslå søknader av såkalte turistvisum til nyankomne russiske statsborgere, å avslå (og også kansellere allerede godkjente) oppholdstillatelser, samt utstede ordre om å forlate landet raskest mulig med trusler om å igangsette deportasjoner. Så langt er det snakk om et dusin saker, sier Polin til TASS.

Han påpeker at denne praksisen har rettet seg konkret mot russiske reisende de siste månedene. Polin sier samtidig at han anbefaler russere å påklage slike avslag, om de ikke ser seg enige i avgjørelsen.

Flere fordeler med argentinsk pass

Kvinner The Wall Street Journal, La Nacion, BBC og The Guardian har snakket med, oppgir krigen i Ukraina som hovedårsak til at de har valgt å forlate Russland. I Argentina kan barna deres vokse opp i trygghet.

Det argentinske passet gir også flere fordeler russere ikke lenger har etter krigens utbrudd. Med argentinsk pass kan de reise til 171 land uten å søke visum, inkludert EU, Storbritannia og Japan.

Fødselsturisme er ikke et nytt fenomen i Russland. Eva Pekurova, som leder et russisk reisebyrå for kvinner som ønsker å føde i utlandet, forteller til The Guardian at USA tidligere har vært en populær destinasjon. Nå jobber Pekurovas byrå utelukkende med Argentina, forteller hun til avisen.

Mange russiske menn har også ankommet Argentina etter krigens utbrudd, og det antas at Vladimir Putins mobilisering har noe av skylden.

I september i fjor opplevde Russland en masseflukt, der tusenvis av menn som var redde for å bli kalt inn til militærtjeneste i krigen forlot landet.