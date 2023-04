1 / 3 TEL AVIV: Over 150.000 personer deltok i demonstrasjoner i Israel lørdag. Her har en stor folkemengde samlet seg i Tel Aviv. forrige neste fullskjerm TEL AVIV: Over 150.000 personer deltok i demonstrasjoner i Israel lørdag. Her har en stor folkemengde samlet seg i Tel Aviv.

– Vi tror ikke på noe av det Netanyahu sier

Selv etter 13 uker vil demonstrasjonene i Israel ingen ende ta. Lørdag brukte politiet vannkanoner, da over 150.000 mennesker tok til gatene.

Israelere demonstrerer mot en omstridt rettsreform, som blant annet gir mer makt til politikerne på bekostning av domstolene.

Mandag satt statsminister Benjamin Netanyahu reformen på pause, men likevel har demonstrantene ikke sluppet foten av gasspedalen.

Ifølge Nyhetsbyrået Reuters har israelske medier estimert at over 150.000 deltok i demonstrasjoner i Israel lørdag, mens The Jerusalem Post skriver at 175.000 deltok bare i Tel Aviv.

Imidlertid hevder arrangører at 450.000 demonstrerte lørdag, herav 230.000 var i Tel Aviv, skriver The Times of Israel.

TEL AVIV: Demonstranter holder oppe israelske flagg mens de blir truffet av politiets vannkanoner.

– Et politisk stunt

Mange av demonstrantene bar på israelske flagg da de marsjerte gjennom sentrum av den israelske havnebyen. De ropte «demokrati» og bar på plakater med krass kritikk av statsminister Netanyahu, som leder landets ytterliggående høyreregjering.

Bilder fra Tel Aviv viser politiet som benytter seg vannkanoner mot demonstrantene.

– Vi tror ikke på noe av det Netanyahu sier. Vi tror dette bare er et politisk stunt, med formål om å stoppe demonstrasjonene, sier demonstrant Emanuel Keller (30) til Reuters.

– Vi kommer til å vinne fordi dette kan vi ikke leve med. Vi kan ikke leve i en stat som ikke er demokratisk, sier demonstrant Limor Moyal til Reuters.

Den 26. mars brøt demonstranter seg gjennom barrikader nær statsministerens hjem:

Forhandlinger

Ifølge Reuters har statsminister Netanyahu slitt med demonstrasjonene. I tillegg har Biden-administrasjonen i USA brukt tøff språkbruk for å få slutt på demonstrasjonene, og bedt regjeringen slutte med de juridiske overhalingene.

Netanyahu skal dermed ha satt reformen på pause, i et forsøk på å inngå forhandlinger og kompromiss med opposisjonspartiene, skriver Reuters.

Protestene ble trappet opp da Netanyahu for en uke siden kunngjorde at han sparket sin egen forsvarsminister. Det skjedde fordi forsvarsministeren tok til orde for å stanse lovendringen.

1 / 2 forrige neste fullskjerm

President Isaac Herzog uttalte fredag at han gjør alt i sin makt for å komme til en enighet, skriver The Jerusalem Post.

– I løpet av de siste dagene har jeg og teamet mitt holdt en rekke møter med representanter fra koalisjonen og opposisjonen, sa Herzog.

Bakgrunnen for kaoset:

Benjamin Netanyahu tiltrådte igjen som statsminister 29. desember 2022, denne gangen for en historisk ytterliggående og nasjonalistisk regjering.

Han er landets lengstsittende statsminister med regjeringsperioder fra 1996 til 1999, og deretter fra 2009 til 2021.

Et av forslagene i den omstridte rettsreformen, som Netanyahu også gikk til valg på, går ut på at nasjonalforsamlingen Knesset KnessetDet israelske parlamentet kan vedta lover landets øverste domstol har avvist som grunnlovsstridige.

Det betyr at de med et flertall på 61 eller flere stemmer vil kunne overstyre Høyesterett.

Reformen vil også gi regjeringen mulighet til å utnevne et flertall av medlemmene i panelet som skal utpeke nye dommere. I dag utgjør regjeringens valgte medlemmer et mindretall av medlemmene i panelet.

Politikerne vil dermed nærmest få full kontroll over nominasjoner av dommere til Høyesterett.

De foreslåtte endringene har skapt sterk bekymring for et svekket rettsvesen og en nærmest enerådende makt for politikerne. Demonstrantene i Israel mener at demokratiet i Israel derfor står i umiddelbar fare.

Netanyahu ble i 2019 tiltalt for korrupsjon og tillitsbrudd, men har avvist anklagene. Rettsreformen vil gjøre det langt vanskeligere å fjerne en statsminister.

Kritikere mener loven er skreddersydd for Netanyahu, for å hindre at han eventuelt må gå av i forbindelse med korrupsjonsanklagene.

