SAVNET: Renee og Andrew MacRae er antatt drept i november 1976.

80-åring i retten for drap på mor og sønn for over 45 år siden

Tirsdag startet rettssaken mot mannen som er anklaget for å ha drept sin sønn (3) og barnets mor (36) i 1976.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge BBC var tirsdag første dag i høyesterett i Inverness i Skottland.

Der er William MacDowell (80) anklaget for å ha drept tobarnsmoren Renee MacRae og deres felles sønn Andrew MacRae.

De to ble sist sett kjørende ut av Inverness 12. november 1976. Hun hadde da levert eldstesønnen til sin eksmann og skulle ifølge BBC kjøre med yngstesønnen for å besøke elskeren. Man han har forklart at de aldri møttes.

Senere ble hennes BMW funnet utbrent på motorveien i nærheten. Hverken Renee eller Andrew er sett igjen.

Nekter straffskyld

MacDowell nekter straffskyld. Hans forsvarere har meldt inn en såkalt «special defence» der de hevder noen andre begikk drapet og at MacDowell har alibi.

SØKTE: Etter å ha drenert steinbruddet i nærheten av Inverness, samlet politiet sammen det de fant i jakten på spor.

Påtalemakten mener MacDowell tok livet av Renee og 3-årige Andrew i en veilomme på motorveien A9 12. november 1976.

Han er også anklaget for å ha kvittet seg med likene deres og satt fyr på en bil.

I retten tirsdag forklarte Catherine Johnstone at hennes når avdøde mor Eva McQueen hadde sagt hun hørte «et skrik som fikk blodet til å fryse til is natten mor og sønn forsvant i 1976.

GJENNOMSØKT: Steinbruddet ble tømt i 2019 i jakten på spor.

Johnstone fortalte også at hun hadde sett en bil uten lysene på stående på en veilomme.

Et annet vitne fortalte om en brennende bil på strekningen på samme tid.

MacDowells forsvarere hevder Renee MacRaes eksmann begikk drapene sammen med en ukjent person. De hevder MacDowell den kvelden var sammen med tre vitner før han dro tilbake på jobb. Han skal også ha vært innom en butikk før han reiste hjem rundt 20.15.

I 2019 skjøt saken fart på ny da politiet tømte et steinbrudd for vann i letingen etter mor og barn.

Politiet ba da alle som visste noe om å melde seg, og viste til at det fortsatt sitter en familie som søker svar. På vegne av familien kom også Morag Govans – søsteren til Renee og tanten til Andrew – med en uttalelse i november 2019:

– Andrew var bare tre år gammel, en rampete, morsom og elsket gutt. Det er umulig å ta innover seg at livet hans endte på så grusomt vis – og i en så ung alder.

Rettssaken fortsetter i den skotske høyesteretten.