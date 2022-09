EU-FORMANN: Tsjekkias nærings- og energiminister Jozef Sikela sier at medlemslandene nå er enige om tiltak som raskt kan ta ned strømprisene i Europa.

EU-ministere enige om tiltak – kan halvere strømprisene

BRUSSEL/OSLO (VG) EUs energiministere har fredag ettermiddag kommet til enighet om fire punkter som skal lindre smertelig høye strømregninger for europeiske familier og bedrifter til vinteren.

– Jeg har fantastiske nyheter, sa den svenske statsministeren Magdalena Andersson på en pressekonferanse i Stockholm kort tid etter at møtet var slutt.

– Vi har tatt et stort steg i retning av å få ned strømprisene. Det kan føre til halverte strømpriser i Europa, la hun til.

EU-landenes energiministere leverer nå konkrete forslag til EU-kommisjonen, som skal jobbe med ny lovgivning og presentere dette om få dager.

Norge er direkte koblet på det europeiske strømmarkedet, og norske strømpriser speiler markedsprisen på strøm på den nordiske strømbørsen NordPool.

Handle raskt

– Vi må handle raskt for å få ned prisene på energi så snart som overhodet mulig, sa Tsjekkias nærings- og energiminister Jozef Sikela da han oppsummerte det ekstraordinære møtet.

Han la til at det ikke hadde vært noen enkel diskusjon, men at alle nå er enige om veien videre.

Sikela sa at konkrete forslag fra EU-kommisjonen kan ventes om få dager, og en beslutning i EU kan komme allerede i slutten av september.

Foreslår gass-pristak

Ministrene anbefaler kommisjonen å gå videre med arbeidet om å sette et pristak på gassprisene i Europa. Opprinnelig argumenterte EU-kommisjonen at pristaket skulle legges på russisk gass, men Russland nevnes nå ikke spesielt i uttalelsen fra energiministrene.

Det kan bety at kommisjonen har medlemslandenes godkjenning for å gå videre med et pristak på all innkjøpt gass, noe som kan inkludere gass fra Norge – som nå er Europas aller største gassleverandør.

Forslaget går ut på et pristak som et midlertidig tiltak i en akutt situasjon.

Samtidig sier EU-ministrene at olje – og gass-selskapene må gi et «solidaritets-bidrag».

Ta inn ekstrainntekter

De andre punktene er:

** Å ta inn ekstrainntektene fra de energiselskapene som produserer billigere energi fra kilder som vann, vind og kjernekraft, for å omfordele dem til å dempe effekten av høye priser.

** EU-ministrene ønsker også å ta inn et «solidaritets-bidrag» fra selskaper som fossil energi – altså de som har tjent rått på salg av gass.

** Forslag om å redusere forbruket av strøm i Europa for å dempe presset

** Tilføre likviditet for å unngå at selskaper som handler energi i markedet unngår finansielle problemer.

Valgkamp

Pressekonferansen til Sveriges sosialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson ble etter hvert et rent frieri til velgerne, to dager før svenskene skal holde sitt nasjonale valg.

De to konkurrerende blokkene er omtrent like store på målingene.

– Før valget på søndag ber jeg om folkets mandat til å ta dette i havn, slik at vi kan stå sammen mot Putins energikrig mot Europa, sa Andersson på regjeringens pressekonferanse i Stockholm.

– Villeder

Opposisjonspartiet Moderaterna reagerte raskt på Anderssons uttalelser på pressekonferansen:

– Hun har innkalt til pressekonferanse for aktivt å villede det svenske folket, to dager før et valg, sa Carl-Oskar Bohlin till SVT Nyheter.

– Dette initiativet fra EU er veldig lovende men ingenting har skjedd i dag. Det har ikke vært forhandlinger, ikke skjedd noe gjennombrudd og absolutt ikke tatt noen beslutning.