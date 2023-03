POSERER: Grunnlegger av leiesoldat-gruppen Wagner, Jevgenij Prigozjin, på et bilde som skal vise at gruppen vinner frem i Bakhmut.

Wagner-sjefen i Bakhmut: − Desperat forsøk på å fremheve seg selv

Et bilde av lederen for den russiske Wagner-gruppen viser ham ved et kjent monument. Det ukrainske flagget er tatt ned, men det er ikke det russiske flagget leiesoldatene har hengt opp.

Leiesoldatene i Wagner poserer ved monumentet av en sovjetisk stridsvogn i Bakhmut. Det skal vise at de er i ferd med å ta byen, ofte omtalt som en «kjøttkvern», grunnet det enorme antallet drepte soldater.

Det ukrainske flagget er revet ned fra monumentet. Men i stedet for det russiske flagget, har Wagner-gruppens eget flagg gått opp.

– Et nytt eksempel på et desperat forsøk på å fremheve seg selv, sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

Slik tolkes også bildet på Twitter.

En anonym konto ved navn «Tendar», som aktivt oppdaterer sine følgere om utviklingen i krigen skriver dette: «Det er så avslørende at de leiesoldatene kjemper for deres egen oligark, ikke for Russland eller den russiske hæren».

FØR KRIGEN: Monumentet før krigen i Ukraina begynte.

Med på bildet er gruppens grunnlegger, Jevgenij Prigozjin. VG har sjekket bildet opp mot andre bilder av monumentet, som viser at det er tatt på stedet som Wagner hevder å være på.

Anerkjente Institute for the study of war (ISW) har i sin daglige oppsummering torsdag vurdert bildet og mener at Prigozjins tilstedeværelse i Bakhmut bekreftes av blant annet det bildet.

Krigskorrespondenten til Financial Times, Christopher Miller, har også lagt ut bildet på Twitter og skriver:

«Den russiske Wagner-krigsherren Prigozjin har publisert et bilde av seg selv og hans leiesoldater ved det sovjetiske stridsvognsmonumentet i østlige Bakhmut (...) Det er 800 meter fra sentrum av byen».

ISW mener at Wagner-gruppen og øvrige russiske styrker nå holder rundt 50 prosent av Bakhmut, men fortsatt ikke har erobret hele byen.

Wagner-sjefen slapp for noen dager siden også en video som skal være filmet utenfor Bakhmut, som blant annet er gjengitt av nyhetsbyrået Reuters og vist på BBC.

Prigozjin er tilsynelatende i økende konflikt med den øvrige russiske forsvarsledelsen.

– Jeg tolker det slik: Wagner-gruppen var svært viktige for den russiske krigføringen i fjor høst. Siden har Wagner-gruppen mistet veldig mange soldater, mens den russiske hæren har mobilisert kraftig. Så Wagner er mindre viktige nå, sier Karlsen

– Samtidig har Prigozjin skaffet seg svært mange fiender, både i St. Petersburg der han har sitt hovedkvarter, og i forsvarsledelsen og forsvarsdepartementet. Hans egen tilstedeværelse ved fronten er for å få oppmerksomhet og innflytelse, i en situasjon der gruppen er i ferd med å spille seg selv helt ut, utdyper han.

Det har i flere måneder vært ekstremt blodige kamper om byen Bakhmut, der begge sider har lidd enorme tap.

Wagner-sjefen klaget i forrige uke over at gruppen mangler ammunisjon, og la skylden på den ordinære hæren.

– Hvis Wagner trekker seg tilbake fra Bakhmut nå, kommer hele fronten til å bryte sammen. Det kommer ikke til å bli noen fin situasjon for alle de militære formasjonene som forsvarer russiske interesser, sa Prigozjin i en video publisert på Telegram.

Ammunisjonen russiske myndigheter hadde lovet Wagner-gruppen, hadde ikke er blitt levert, hevdet han.

– Vi forsøker å finne årsaken. Enten er det bare vanlig byråkrati eller det er forræderi, sa han videre.

FORSVARER SEG: En ukrainsk stridsvogn nær fronten i Bakhmut fyrer av.

Hevder de kontrollerer «alt øst for elven»

Wagner-gruppen hevder å ha full kontroll over den østlige delen av Bakhmut.

– Enheter fra det private militærselskapet Wagner har tatt kontroll over den østlige delen av Bakhmut, sa Prigozjin i et lydopptak på Telegram-siden til pressetjenesten hans onsdag denne uken.

– Alt øst for elven Bahkmutka er under Wagners kontroll, legger han til.

Opplysningene er ikke bekreftet av Ukraina eller uavhengige kilder. Prigozjin har tidligere fremsatt påstander om fremgang på slagmarken som har vist seg å ikke stemme.

Tirsdag utpekte Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu Bakhmut som en nøkkelby for Russland.

– Denne byen er viktig for de ukrainske styrkenes evne til å forsvare seg i Donbas, sa han.