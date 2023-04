Skoleeleven Olivia (16) trenes av Nato i krigføring

Polens statsminister vil at flere land skal gjøre som dem, sier han til VG.

Klar til strid

WARSZAWA (VG) Krigen i nabolandet har gjort 16-åringen nervøs:

– Blir Ukraina nedkjempet, vet vi ikke om Putin vil angripe oss, sier Olivia.

Den unge, polske jenta får skryt for hvordan hun håndterer automatriflen:

– Bravo! Supert!

En broket gjeng omgir henne: Bankansatte, forsikringsagenter, PR-spesialister og studenter.

I midten av mars møtte de alle opp i Warszawa – for å lære seg å bruke automatvåpen og utføre førstehjelp.

Og forberede seg på krig.

11.000 polske sivilister er de siste månedene trent opp av det polske forsvaret, i et storstilt program for å få flere innbyggere med militærtrening.

Denne gangen har også amerikanske, britiske, kroatiske og rumenske Nato-soldater kommet for å lære opp sivilistene.

For bakteppet er alvorlig:

Etter å ha fått millioner av ukrainske flyktninger til landet, frykter mange polakker at russerne også kan angripe dem.

Derfor vil de nå lære å forsvare seg.

Blant dem Olivia og moren hennes Johanna (53).

I det fjerne høres smellene fra skytebanen der de profesjonelle soldatene trener.

Olivia får et våpen i hendene.

– Min første tanke var «herregud, den er veldig tung!». Men jeg blir litt oppspilt av å holde det, sier hun.

– I fremtiden må jeg kanskje bruke et våpen.

Det var hennes mors idé at Olivia skulle bli med på øvelsen.

– Det er viktig for meg å trygge min familie, sier Johanna.

Da Ukraina ble invadert, dro hennes ektemann ut og kjøpte inn ekstra bensin. De vurderte også å flytte ut av hovedstaden Warszawa.

– Jeg visste at hovedstaden er det første stedet som blir angrepet av fienden, sier hun.

De får på seg en skuddsikker vest og et treningsvåpen i hendene:

Nå skal de øve på å gå i patrulje.

Med taktfaste skritt beveger sivilistene seg gjennom skogen.

– Kontakt! Kontakt! Fienden er til venstre!

Kommandanten roper. Olivia setter seg ned i knestående, de andre soldatene legger seg ned på magen.

– Tilbaketrekning! roper kommandanten.

En etter en begynner de å løpe alt de kan bakover, mens de andre sikrer.

Plutselig snubler en av dem og lander med et mageplask ned i jorden.

Olivia bryter ut i latter, men forsøker å holde seg.

Så er det hennes tur til å løpe:

Soldatene klarer å trekke seg ut av skogen. De tar av de skuddsikre vestene, hjelmene og våpnene – og går tilbake til sin sivile uniform.

– Jeg klarte ikke å holde mitt pokerfjes, jeg lo sånn da noen falt, sier Olivia.

Sivilistene læres opp i stadig nye ferdigheter:

Under krigen har Polen fungert som et viktig knutepunkt for Nato og EU. Store deler av det militære utstyret som skal til Ukraina, går gjennom landet.

Polen har også for første gang gått med på å være vertskap for en permanent amerikansk militærbase.

Samtidig bruker polakkene nå enorme summer på å styrke forsvaret.

Landet, som har 37 millioner innbyggere, har lovet å doble antallet soldater, opp til 300.000.

Samtidig har myndighetene uttalt at de vil bruke fire prosent av landets bruttonasjonalprodukt på militæret.

Dermed blir Polen det Nato-landet som bruker størst andel av landets midler på militæret.

Mens treningen fortsetter, entrer den polske forsvarsministeren, Mariusz Błaszczak, talerstolen på militærbasen i Warszawa.

Han er flankert av stridsvogner fra de ulike Nato-landene.

Han sier at målet med de historiske investeringene, blant annet innkjøpet av 116 nye amerikanske Abrams-stridsvogner, er klart:

– Det er for å skremme bort den aggressive part, slik at Putins gjenoppståtte imperium – det russiske imperiet – ikke vil vurdere å angripe Polen, sier han på talerstolen.

Så vises han og statsminister Mateusz Morawiecki rundt på området:

– Er det viktig at Nato trener opp flere sivile? spør VGs utsendte.

– Ja, og vi trener opp stadig flere sivile. Jeg er veldig glad for at det er soldater her fra andre land i Nato. Og takk til Norge for all deres innsats for å styrke vår sikkerhet ved Natos østflanke, svarer den polske statsministeren.

– Russland sier at Nato ekspanderer og at det er en trussel mot dem. Hva tenker du om det?

– Nato er en fredsallianse, der Nato skal ta vare på sikkerheten. Nato utvider seg ikke, Nato ønsker fred, stabilitet, frihet og demokrati, sier han.

Så haster han videre bak barske sikkerhetsvakter.

For mange av deltagerne er det nettopp frykten for krig som har gjort at de har møtt opp:

Barbara ønsker

å lære mer

om krig – Jeg er interessert

i våpen, sier David (18) – Det er viktig å kunne

redde mitt land og

å lære seg å skyte,

sier Agata (58)

Den amerikanske soldaten Brian McKenrick (23) har reist fra Pennsylvania til Polen for å være instruktør. Det ser ut som om alle har det gøy, sier han:

– Vi har lært dem opp i selvforsvar, førstehjelp, rifler og pistoler. Også lar vi dem bli kjent med ulike kjøretøy fra Nato.

Like ved ham står en annen gruppe amerikanske soldater.

De hviler inntil stormpanservognen Bradley, som USA skal sende 60 av til Ukraina:

– Hvorfor er dette viktig?

– I vår kampgruppe er det viktig for oss å komme hit for å forsikre våre allierte og å avskrekke fremmede makter, sier McKenrick.

– En del av det å hjelpe våre allierte er å hjelpe dem med rekrutteringsarrangementer, lære opp sivile og gjøre dem komfortable med alle disse Nato-styrkene som er her, sier han.

Noen meter bortenfor lærer en sivilist å bli komfortabel med en granat:

Polen droppet den obligatoriske militærtjenesten i 2009.

Det var en populær avgjørelse i befolkningen. Mange så på plikten som en arv etter Sovjetunionen.

Men som en konsekvens av krigen i Ukraina, viser ferske meningsmålinger at flertallet ønsker å gjeninnføre verneplikten.

Det er også blitt foreslått fra høyreorienterte politikere å løsne landets strenge våpenlover.

Polen kan bli nødt til å entre krigen i Ukraina hvis Ukraina ikke klarer å forsvare seg, uttalte den polske ambassadøren til Frankrike, Jan Emeryk Rościszewski, sist helg.

Polske myndigheter har uttalt militærtreninger for sivile skal fortsette utover året.

Så lenge deltagerne er mellom 18 og 65, kan de delta. Er de yngre må de ha tillatelse fra foreldre.

Selv om treningen bare varer i én dag, skal de innom mye av det et militærliv kan by på:

De lærer

å grave

skyttergraver Og å få

fyr på et

bål Hvordan

gå i patrulje. Samt å stoppe

blødninger

I åtte timer, med en vind som trenger gjennom alt, får de en smak på det militæret livet.

– Men det var kanskje mest for militæret så de får vist seg frem. Man trenger mer tid for å lære seg dette, sier en av deltagerne.

Men for Polen handler det nå om å få så mange som mulig til å være forberedt på en eventuell konflikt.

Den polske statsministeren Mateusz Morawiecki oppsummerer det slik:

– Vi må ha en hær så sterk at den ikke trenger å forsvare seg selv, slik at Polen kan være avskrekkende nok.