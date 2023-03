PAR: Alina Kabajeva og Vladimir Putin fotografert i 2004 – etter at hun hadde tatt OL-gull i Athen.

Russisk media: Bygget palass til Putins kjæreste – nå er området vernet

Et palass på 1200 kvadratmeter er bygget til Vladimir Putins antatte kjæreste Alina Kabajeva (39) på en vakker øy. Presidenten har en residens rett i nærheten. Nå er dette erklært som «spesielt vernet naturområde».

Det betyr at denne delen av den vakre Valdai-sjøen, ikke så langt fra den historiske byen Novgorod, blir fullstendig stengt for turister.

Det var proekt.media som avslørte byggingen av huset til Kabajeva og hennes barn. Nå er det et annet Kreml-uavhengig russisk medium, Meduza, som melder at området tre dager etter avsløringen, fikk en ny status som vernet område.

Alina Kabajeva ble OL-mester i rytmisk gymnastikk i 2004 og ble senere politiker i Putins parti Forente Russland. Hun er styreleder i Russlands største mediekonsern. Mange spør seg hvordan hun kom dit. Vi kommer litt tilbake til det.

VAKKER ØY: På denne øya i Valdai-sjøen ligger huset som skal være bygd til Alina Kabajeva. Putin har også en residens her.

De Kreml-uavhengige mediene skriver at Kabajeva «angivelig» har tre barn med presidenten. Dette er aldri bekreftet.

Proekt.media, som har hatt en rekke viktige avsløringer, er imidlertid klar på at det er bygget et palass til Kabajeva på øya, og at hun og Putin kommer dit med en egen jernbanelinje.

Ifølge proekt.media eier hun til sammen boliger verdt rundt 120 millioner dollar, eller mer enn 1,2 milliarder kroner.

Kabajevas hus på øya er bygget bare noen hundre meter fra Putins bolig. Byggingen skal ha startet i 2020 og ble fullført to år senere. Eiendommen har også en egen brygge. Huset skal stå på tomten til en riking med sterke bånd til Putin, nemlig Jurij Kovaltsjuk.

Alina Kabajeva har i alt fem ansatte, hvor av to er søskenbarnene hennes, skriver proekt.media. Til tross for et enorme huset, skal det også være en eget bygning for ansatte på eiendommen.

MYK: Alina Kabajeva var som verdens beste i rytmisk gymnastikk særlig kjent fordi hun var så myk.

VG har tidligere skrevet om Putins egen jernbanelinje, som også skal ha stasjoner nær presidentens boliger i Sotsji ved Svartehavet og Novo-Ogarjevo utenfor Moskva.

Ifølge proekt.media skal Kabajeva også ha en gigantisk penthouseleilighet i Sotsji, som var OL-by i 2014. Leilighet er over to etasjer, har svømmebasseng, badstu, solarium, kino, bar, dansegulv og helikopterplattform. Den skal være tegnet av kontoret til den verdenskjente motedesigneren Valentin Judasjkin.

Med sine 2.600 kvadratmeter skal den være «Russlands største leilighet», ifølge det uavhengige mediet, som kaller Kabajeva for «den hemmelige livspartneren til president Putin».

PALASS: Dette enorme palasset i Gelendzjik ved Svartehavet tilhører Vladimir Putin, skal vi tro Aleksej Navalnyjs antikorrupsjonsorganisasjon.

Det blir også beskrevet hvordan Putins «hemmelig fond» har finansiert ikke bare boliger for Kabajeva, men også for presidentens ekskone, hans svigersønn og ikke minst: Putins eget, mye omtalte palass i Gelendzjik, som også ligger ved Svartehavet.

Kabajeva var lenge unntatt fra Vestens sanksjoner, men først Storbritannia i mai og EU i juni, så USA i august 2022 innførte etter hvert sanksjoner mot henne. Da hadde opposisjonslederen Aleksej Navalnyj lenge bedt om et slikt tiltak.

OL-ÅPNING: Alina Kabajeva (foran) sammen med noen av Russlands mest kjente idrettsutøvere fra v.: Aleksandr Karelin, Jelena Isinbajeva og Maria Sjarapova under åpningen av vinterlekene i Sotsji i 2014.

Proekt.media hevder at hun totalt eier mer enn 20 boliger. De har bilder og prisvurdering på samtlige – og hvem som disponerer dem; søster, mor, bestemor, kusiner ... De fleste er registrerte på andre, men er ifølge mediet faktisk eid av henne. Ifølge mediet er eiendommene betalt av «Putins vasaller» og venner – folk som har tjent seg styrtrike under Putins mer enn 20 år som Russlands sterke mann.

Info Alina Maratovna Kabajeva Født: 12. mai 1983. Fødested: Tasjkent, Sovjetunionen (nå Usbekistan). Høyde: 166 cm. Trener: Irina Viner (kona til milliardæren Alisher Usmanov). Meritter: OL-gull 2004, OL-bronse 2000, fire VM-gull 1999, fire VM-gull 2003, ett VM-gull 2007. Politikk: Medlem av parlamentet fra 2007 til 2014. Skandale: Utestengt for bruk av ulovlig stoff fra august 2001 til august 2002. Vis mer

Det blir også hevdet at Kabajeva tjener 110 mill. kroner i jobben som styreleder for medieselskapet, som eies av Putins gode venn Jurij Kovaltsjuk. Hun får dessuten lov til å bruke privatflyene til en annen Putin-venn og mangemilliardær, Gennadij Timtsjenko, ifølge proekt.media.

PS: Mediet Proekt er også kjent under navnet Agentstvo og ble grunnlagt i 2018. De satser på undersøkende journalistikk. Grunnleggeren Roman Badanin har jobbet for en rekke ulike russiske medier og er utdannet ved Stanford-universitetet i California.