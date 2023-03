WAGNER-SJEF: Jevgenij Prigozjin har de siste ukene hatt en rekke videoer fra fronten i Ukraina, der han er sammen med sine soldater fra den omdiskuterte private Wagner-gruppen.

Wagner-sjef vil bli president: − Har han varslet Putin?

En kjent russisk statsviter – med bånd til Kreml – anklager lederen for leiesoldatene i Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin (61), for å ha president-ambisjoner.

Statsviteren Aleksej Mukhin mener at de drøye uttalelsene til FBI-ettersøkte Prigozjin viser at han ikke bare ønsker å være leder for Wagner-gruppen Wagner-gruppener en paramilitær organisasjon i Russland, som tar private militæroppdrag, knyttet til den russiske staten, men selv bli president.

Forsker Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier tror muligens det er ironisk ment – men mener samtidig at Prigozjin bør være forsiktig så han ikke faller i unåde hos Putin. Vi kommer tilbake til henne.

La oss ta et lite sammendrag om hva som har skjedd den siste tiden:

Jevgenij Prigozjin sa i en video i helgen at han ville stille opp som kandidat til presidentvalget i Ukraina (!) i 2024.

Dermed tok det fyr i sosiale medier, der mange mente at det var en måte å antyde at han egentlig ville bli president i Russland, som også har valg i 2024.

Statsviter Mukhin spurte i et Telegram-innlegg i helgen om Prigozjin hadde varslet Putin om utspillet.

Han antydet også at Prigozjins utspill kan medføre at hans Wagner-soldater får enda mindre støtte fra den russiske hæren i slaget om Bakhmut – og at det kan være en måte å stoppe Prigozjins president-ambisjoner.

ETTERSØKT: Jevgenij Prigozjin.

– Samtidig som Wagner-krigen fortsetter å føre blodige kamper for frigjøringen av Bakhmut, har Prigozjin nådd et fundamentalt nytt nivå av sine offentlige uttalelser, skriver Aleksej Mukhin på Telegram.

– Konseptet «Prigozjins presidentambisjoner» begynner å få sitt eget liv, og den russiske offentligheten assosierer dem med vårt presidentvalg neste år, skriver Mukhin – og mener altså valget i Russland, der Vladimir Putin har vært den sterke mann helt siden 31. januar 1999.

– Unnskyld meg, ble Vladimir Vladimirovitsj Putin i det minste varslet? Om at Prigozjin har fått tydelige presidentambisjoner i landet vårt?

Mukhin skriver videre at «de betydelige tapene» til Wagner-soldatene i kampene om Bakhmut kan forklares med maktkampen som Prigozjin har satt i gang.

Statsviteren påpeker at det er Wagner-gruppen er helt avhengig av staten for både lønningene, våpen og granater. Han mener at Wagner-soldatene er under trussel av å bli omringet av Ukrainas styrker.

Aleksej Mukhin er en del av den Kreml-tilknyttede Valdai-klubben, og han avslutter på denne måten:

– Prigozjins politiske ambisjoner er kanskje best for Russlands fiender, som har stor nytte av intern turbulens.

PUTINS KOKK: Jevgenij Prigozjin har hatt kallenavnet «Putins kokk», etter å ha drevet cateringvirksomhet for presidenten.

Tenketanken ISW (Institute for the Study of War) skriver om Mukhins utspill tirsdag. De bruker betegnelsen «sarkastisk» om Prigozjins uttalelse om å stille til valg som president i Ukraina.

Om Mukhins spørsmål om Putin har vært varslet, skriver ISW:

– Mukhin spør retorisk om Prigozjin varslet Russlands president Vladimir Putin om sine «presidentambisjoner».

ISW fastslår også at «Mukhin uttaler sarkastisk at Prigozhin er en «potensiell politiker» som leter etter syndebukker å klandre for Wagners store tap.

Samme ISW har vurdert at det russiske forsvarsdepartementet med vilje kan bruke Wagner-styrken i Bakhmut for å stoppe Prigozjins politiske ambisjoner, og at Kreml og det russiske forsvaret kan gi Prigozjin skylden for de høye tapstallene i Bakhmut.

Prigozjin hevdet mandag at «det er ingen konflikt mellom Wagner-soldatene og forsvarets soldater».

PRIGOZJIN-EKSPERT: Karen Philippa Larsen.

Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier tviler altså på Prigozjin erklærer «ekte» politiske ambisjoner:

– Han er jo kjent for å bruke humor og ironi – om enn på sin egen måte – når han uttaler seg. Jeg tror vi skal forstå hans kommentar om at han stiller opp som president i Ukraina som en kommentar til de rykter der har florert om hans politiske ambisjoner. I videoen holder han bevisst en liten kunstpause før han nevner at det er i Ukraina han tenker å stille opp.

Les også Wagner-sjefen i Bakhmut: – Desperat forsøk på å fremheve seg selv Et bilde av lederen for den russiske Wagner-gruppen viser ham ved et kjent monument.

Hun mener samtidig at uttalelsene kan være farlig for Prigozjin:

– Han har jo som kjent en strid med det russiske forsvarsdepartementet, og det har lenge vært en forståelse at han kan uttale seg så kritisk bare fordi han har Putins gunst. Men noe tyder på at Putin legger mer og mer vekt på de offisielle sikkerhetsstrukturene igjen – altså at han velger deres side i konflikten mellom dem og Prigozjin.

– Derfor skal Prigozjin kanskje være forsiktig med å leke for mye med sånne uttalelser, som er rettet direkte mot Putins makt, for hvis Putin ikke har bruk for Prigozjin mer, så skal det kanskje ikke så mye til før han faller helt i unåde.