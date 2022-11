VILLA: Her bodde ekteparet som nå er arrester og siktet for spionasje mot Sverige.

Svensk spionjakt går verden rundt

Med Blackhawk-helikopter og sikkerhetspolitiets spionjegere slo svenske myndigheter til mot et russisk ektepar i et svensk villastrøk.

«Operasjon spyd» er navnet på Sveriges siste forsøk på å komme russisk spionasje til livs. Klokken 06.00 om morgenen tirsdag slo sikkerhetspolitiet og forsvaret til midt i et rolig villastrøk utenfor hovedstaden Stockholm. Fra et Blackhawk-helikopter firte spesialsoldater og sikkerhetspolitiet seg ned på taket til en villa.

Målet: Et russisk ektepar rundt 60 år. Den ene mistenkt for alvorlig ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige og alvorlig ulovlig etterretningsvirksomhet mot en annen fremmed makt. Den andre er mistenkt for medvirkning.

Ifølge opplysninger til Aftonbladet skal et av ekteparets selskaper stå sentralt i den mistenkte spionasjen mot Sverige. De to har i flere år bodd under en halvtimes kjøring fra Stockholm sentrum.

– Det handlet om å på kort tid ta kontroll over gjerningsperson og eiendommen for å forhindre ødeleggelse av bevis, sier leder for den nasjonale avdelingen i svenske sikkerhetspolitiet (Noa), Stefan Hector, til Aftonbladet.

Etablerte seg utenfor Stockholm

I dokumenter fra svensk tingrett fremgår det at den hovedmistenkte skal ha startet etterretningsvirksomheten i juli 2014.

Det er få måneder etter at russiske spesialstyrker tok kontrollen over Krym-halvøya og russiskeledede styrker angrep og okkuperte områder i Øst-Ukraina. Begge deler til store protester fra verdenssamfunnet, deriblant Sverige.

Ifølge opplysninger VG har innhentet kjøpte mannen boligtomten for flere millioner kroner sommeren 2014. Året etter bygget han det tilbaketrukne huset på rundt 200 kvadratmeter mellom veien og et skogholt året etter, viser satellitbilder. Deretter meldte familien flytting, ifølge svenske registre.

Nå er det åsted for en spionetterforskning.

ØDELAGT: En dør politiet slo seg gjennom på vei inn i huset.

Saken går verden rundt. Og det bemerkes at dette er den andre store spionsaker som er under etterforskning i Sverige på kort tid. Også to brødre med iransk bakgrunn som jobbet for sikkerhetspolitiet er i svensk varetekt, siktet for å samarbeide med millitær utenlandsetteretning, GRU.

Eksperter frykter de kan ha blåst svenske agenter og kilder verden rundt.

– Beskytte Sverige og demokratiet

- Vårt oppdrag handler om å beskytte Sverige og demokratiet, og da inngår det å forhindre at Sverige blir en plattform der fremmede makter bedriver ulovlig etterretningsvirksomhet, sier pressetalsperson for sikkerhetspolitiet Gabriel Wernstedt til Expressen.

Nå finkjemmes villaen for spor etter spionasjen de to er mistenkt for.

Hector vil ikke si hvor lenge aksjonen har vært planlagt, men bekrefter at svært mange er involvert i det spektakulære raidet og etterforskningen.

- Jeg våknet og trodde jeg var i en filminnspilling, sier en nabo Expressen har snakket med.

Leder for den nasjonale avdelingen i svenske sikkerhetspolitiet (Noa), Stefan Hector

Stor omsetning

Det pågrepne paret innvandret til Sverige tidlig på 2000-tallet. Politiet mistenker at mannen har spionert for Russland i lang tid. Dokumenter VG har innhentet viser hvordan de etablerte og ledet flere bedrifter i Sverige. Et av selskapene importerer og eksportere industrivarer og elektroniske komponenter.

Et selskap har omsatt for nesten 30 millioner svenske kroner de to siste årene.

– Saken har ingen tilknytning til noen annen pågående sak som Sikkerhetspolitiet har, heter det i en pressemelding politiet sendte ut i går.

At fire personer nå etterforskes for etterretning mot Sverige både uroer og gleder sikkerhetsekspert Carolina Angelis, som i 20 år var etterretningsoffiser i millitæret. Til Aftonbladet sier hun avsløringene kan skyldes økt aktivitet.

– At det skjer flere avsløringer nå kan delvis skyldig at det er mer aktivitet fra fremmede makter enn det har vært før.