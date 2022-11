TRAGEDIE: 298 mennesker mistet livet da et Malaysia Airlines-fly fra Amsterdam til Kuala Lumpur ble skutt ned over Ukraina.

Russere dømt for nedskyting av passasjerfly over Ukraina - 298 døde

En kjent russisk nasjonalist er blant de tre som torsdag er dømt for å ha skutt ned et passasjerfly over Ukraina i 2014. 298 mennesker ble drept. Dommen fastslår at de såkalte separatistene var under kontroll fra Moskva.

Tre russere og en ukrainer på opprørernes side har vært tiltalte in absentia, altså uten at de har vært til stede ved rettssaken i Nederland.

Den mest kjente er Igor Girkin, den russiske nasjonalisten som også har brukt navnet Strelkov, og som var sentral da Russland i 2014 annekterte Krim og startet krigen i Øst-Ukraina. Han har bakgrunn som FSB-agent.

De andre dømte er russeren Sergej Dubinskij og ukraineren Leonid Khartsjenko. En fjerde tiltalt er frikjent.

Det antas at alle de tre dømte befinner seg i Russland og ikke vil bli utlevert, melder Reuters.

Malaysia Airlines’ rute MH17 skulle gå fra Amsterdam til Kuala Lumpur da flyet ble skutt ned over Øst-Ukraina den 17. juli 2014 kl. 16.20.03.

283 passasjerer og en besetning på 15 mistet livet. 80 av passasjerene var barn. Drøyt halvparten av passasjerene var fra Nederland.

Den grundige dommen fastslår at flyet ble skutt ned av et russisk-produsert missil. Den er også klar på at Russland hadde «overordnet kontroll» over separatistene som avfyrte missilet.

Her er påtalemyndighetenes fremstilling av det som skjedde

Igor Girkin (t.h.) er blant de dømte i MH17-saken. Han har de siste månedene uttrykt at Vladimir Putin ikke har vært tøff nok i Ukraina.

– Det er ikke tvil om at missilet ble avfyrt bevisst, men de trodde det var et militærfly, sier dommeren torsdag.

De pårørendes advokater uttalte på forhånd at dommen er viktig, selv om de tiltalte er på frifot.

Det russiske utenriksdepartementet uttaler at de vil granske dommen nøye og så komme med en uttalelse.

Retten mener at det ikke er mulig å si nøyaktig hvem som ga ordren om å skyte. Den er også klar på at de tre mennene kan dømmes etter som de ikke var en del av de russiske væpnede styrker.

Nederlandsk påtalemyndigheter har fått støtte fra retten i at tunge våpen ble fraktet fra den russiske byen Kursk til Ukraina-grensen på sommeren 2014. Blant annet seks såkalte Buk, et system med luftvernmissiler, som tilhørte den 53. luftvernbrigade i Kursk. Disse missilene ble brukt til å angripe ukrainske styrker.

En grafisk framstilling av hvordan man ser for seg at raketten ble avfyrt og traff Malaysian Airlines i luftrommet over Ukraina i juli 2014.

En gruppe internasjonale eksperter fastslo i 2016 at MH17-flighten ble skutt ned av nettopp et Buk-missil, og at det ble avfyrt fra et sted i Ukraina kontrollert av de russiskstøttede opprørerne, et område som nå er annektert av Russland. De mistenkte at rundt 100 personer kunne ha spilt en «aktiv rolle» under nedskytingen.

På denne tiden var det flere hundre passasjerfly som fløy over Ukraina hver dag. MH17 skal ha holdt en høyde på 33.000 fot da det ble skutt ned.

De skal ha skutt ned en rekke ukrainske militærfly og helikoptre i det samme området på sommeren - før dette skjedde. I tiltalen heter det også heter at et Buk-våpen fra Russlands 53. luftvernbrigade ble smuglet inn i Ukraina natten før den tragiske nedskytingen av MH17.

RETTFERDIGHET: Rob Fredriksz, som mistet sin sønn og hans kjæreste i ulykken, setter opp et skilt nær den russiske ambassaden i Haag. Han krever rettferdighet. Bildet er fra starten av rettssaken i mars 2020.

Det var våren 2014 at «små, grønne menn» - uten det russiske flagget på armen - inntok den ukrainske halvøya Krim. Så startet den væpnede konflikten i Donbas, der Moskva-støttede separatister tok makten i deler av fylkene Donetsk og Luhansk. Nylig erklærte president Vladimir Putin disse to regionene - og to andre ukrainske regioner - som en del av Russland.

Russeren Igor Girkin var først sentral i annektering av Krim, deretter dro han videre til Donbas og startet var sterk delaktig i konflikten der. Girkin utnevnte seg etter hvert som «forsvarsminister» i den selverklærte «Folkerepublikken Donetsk». Dette var starten på krigen i Ukraina, som i februar 2022 eskalerte kraftig da Vladimir Putin beordret full invasjon.

Girkin har gjentatte ganger den siste tiden kritisert Putin for at han ikke er hard nok i klypa i Ukraina.

Sergej Dubinskij var ifølge påtalemyndighetene nestsjef for armeen i «folkerepublikken Donetsk» - med Girkin som sin sjef. De skal ha kriget sammen i Tsjetsjenia tidligere.

To KLM-ansatte med blomsterhavet på Schiphol-flyplassen i 2014.

Oleg Pulatov var ifølge tiltalen sjef for 1.150 soldater og hadde Girkin og Dubinskij som sine nærmeste overordnede. Han ble frikjent.

Den fjerde, Leonid Khartsjenko, skal ha blitt en del av armeen i «folkerepublikken Donetsk» i mai-juni 2014 og sjef for soldatene i byen Konstantinovka, nord for byen Donetsk.

Det var i 2019 at mennene ble formelt tiltalt, og rettssaken startet våren 2020.