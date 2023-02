Frankrike vil innføre pornolov for unge

Frankrike vil blokkere unge under 18 år fra å se porno på nett.

Det skal skje gjennom et digitalt sertifikat som er under utvikling, og som planlegges innført i september.

Selv om det allerede er 18-årsgrense for å logge porno-nettsider, er det lett å omgå alderskravet.

– De fleste er 11 år når de ser på nettporno første gang, sa den franske digitaliseringsministeren Jean-Noël Barrot i forbindelse med lanseringen, ifølge Euronews.

Norske ungdommer får pornoreklame

Halvparten av norske 13–18-åringer har sett porno. Flere av dem får opp reklame for ulike pornosider, viser Medietilsynets undersøkelse «Barn og medier 2022».

Der forteller unge at de har fått porno-reklamen gjennom Google og TikTok.

Nesten fire av ti 13 – 14-åringer får reklame for porno på nett, viser undersøkelsen. Den viser også at det er på ulovlige nettsteder for nedlasting eller strømming av film, musikk og dataspill det er mest vanlig at unge ser reklamen.

– Barn og unge bør slippe å få porno-reklame, som i de fleste tilfeller også er ulovlig etter markedsføringsloven, sa direktør i Medietilsynet Mari Velsand da rapporten kom.

Hun forventer at plattformene starter strengere tiltak for å få stanset pornoreklame rettet mot barn.

Først i verden

I Frankrike tar myndighetene nå grep og krever at alle pornonettsteder forholder seg til det nye sertifikatet.

– Gjør de ikke det, vil de forbys i Frankrike, sa ministeren ifølge Euronews.

Frankrike er det første landet i verden som foreslår en slik løsning for å hindre at ungdom under 18 år får tilgang til nettporno.

Tiltaket er en del av president Macrons forslag om å stramme inn kontrollen med hva barn og unge utsettes for på internett generelt.

Det har vært flere tragiske dødsfall i Frankrike i det siste, som knyttes til digital mobbing og overgrep.

13-åring begikk selvmord

7. Januar begikk en 13 år gammel gutt selvmord etter å ha blitt utsatt for trakassering og homofobe utsagn, skriver Euronews.

– Ingen barn burde se selvmord som den eneste løsningen, skrev utdanningsminister, Pap Ndiaye, på Twitter etter det tragiske dødsfallet.

Den franske regjeringen har tatt initiativ til et internasjonalt samarbeid for at unge skal kunne være i en digital verden på en trygg måte, uten å bli utsatt for skadelig innhold eller overgrep.

Den amerikanske delstaten Louisiana innførte fra 1. Januar i år at det måtte forevise et gyldig ID kort til nettsider der deler av innholdet «er skadelig for mindreårige». California har allerede innført noe tilsvarende og i Washington DC arbeides det med lignende forslag som skal gjelde hele landet, skriver NPR.

I Storbritannia diskuterer parlamentet nå en sikkerhetslov, der de vil kreve at nettsider bruker pålitelig teknologi til å verifisere brukerens alder.

Men det er ikke problemfritt å gjøre internett trygt for unge:

For virkelig å kunne identifisere seg med korrekt alder og personalia, vil du måtte oppgi sensitiv informasjon til de forskjellige nettsidene. Flere stiller spørsmål ved om sikkerheten rundt denne informasjonen vil bli godt nok ivaretatt. Andre påpeker at mange mindreårige ikke har den type gyldig ID som kreves.