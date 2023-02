ERDOGAN KAN SPLITTE: Bildet viser tyrkias president og Nato-sjef Jens Stoltenberg på vei inn til pressekonferansen om avtalen om Sveeriges og Finlands Nato-medlemskap i juni 2022.

Finland: Tyrkia mener Finland oppfyller Nato-kravene

MÜNCHEN (VG) Ifølge Finland har Tyrkia sagt at Finland møter kriteriene for Nato-medlemskap. Det setter Finland i en vanskelig posisjon.

– Avgjørelsen er nå i Tyrkias hender. Det vi har hørt fra Tyrkia, men som kan endre seg, er at Finland møter kriteriene som Tyrkia har satt - men som er litt forskjellig fra Natos kriterier, sa den Finlands president Sauli Niinistö på sikkerhetskonferansen i München lørdag.

Samme kveld sier Finlands utenriksminister Pekka Haavisto i sin tale til konferansen at Tyrkia under denne ukens diskusjoner har sagt at Finland oppfyller kravene i trepartsavtalen mellom Finland, Sverige og Tyrkia. Det skriver Yle.

Han sier samtidig at Tyrkia ikke har kommet med informasjon om sin endelige beslutning angående ratifisering av medlemskapet.

Det er altså ikke kjent når Tyrkia vil kunne gi sitt ja til et Finsk medlemskap - og om det vil kunne skje før parlamentet i Tyrkia tar pause før valget i mai.

Det er stadig mer sannsynlig at Finlands Nato-medlemskap kan bli godkjent av det tyrkiske parlamentet i vår, mens Sveriges søknad kan bli stilt på hold.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg har bekreftet overfor VG at det kan skje. Og dette er vanskelig for Finland, bekrefter presidenten.

– De har mer og mer antydet at de vil godkjenne Finland som medlem. Om de sier ja til Finland nå men ikke ja til Sverige ennå, så setter det oss i en vanskelig situasjon. Våre hender er bundet. Vi kan ikke si at vi trekker søknaden, sa Niinistö i sin tale.