Modellen Yevgenia (30)

elsket byen hun

vokste opp i. Så kom de

russiske

soldatene.

KRIGEN I UKRAINA

Da Bakhmut var et hjem

Byen var kjent for roser og champagne. Nå er den jevnet med jorden.

WARSZAWA / OSLO (VG) – Jeg elsker den fremdeles. For det er som når noen dør, så fortsetter du å elske dem, skriver Yevgenia Shapira (30) til VG.

Hun vokste opp i Bakhmut, det som den gang var en liten og relativt ubetydelig by øst i landet.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har et av krigens hardeste slag utspilt seg her. Men for innbyggerne var den først og fremst et hjem.

Soldater som har kriget der, og innbyggerne som var derfra, har delt minner og bilder med VG fra byen som endret livet deres.

– Barndommen min der var den beste, fra vinduet mitt kunne jeg se på min favorittskole. Like ved min bestemors hus lå favorittparken.

Menneskene der var noe helt eget, forteller hun.

– Folket, de oppriktige smilene til menneskene. Jeg savner dem virkelig. De tok kanskje fra meg dem, men de tok ikke fra meg kjærligheten til byen og troen på en seier.

Etter at krigen brøt ut i byen hennes, har hun nå måttet flykte til Pavlohrad i Øst-Ukraina.

For nå er det knapt noe igjen av Bakhmut, viser ferske satellittbilder.

Det er gått ti måneder siden kampen om Bakhmut virkelig begynte. Byen har liten strategisk verdi, men har fått en enorm symbolsk betydning for både ukrainerne og russerne.

Nylig klarte russiske styrker å erobre de siste kvartalene i byen, noe de har markert som en stor seier.

For Yevgenia er det ikke slik hun ønsker å huske byen sin, og sender over bilder:

– Jeg elsket folket

der.

– Og de koselige

parkene. – Etter jobb pleide jeg

ofte å komme til en kafé

i denne parken, for å slappe av

og mate svanene som var der. I Bakhmut startet

hun også

modellkarrieren

sin.

I april var VG noen kilometer utenfor Bakhmut, der ukrainske artillerikanoner skøyt granat etter grant mot de russiske posisjonene.

– Kampene her er veldig intense. De vil kapre nytt land, fortalte kommandanten Dymotro (44) til VG.

Det skulle bare gå noen uker til før hele Bakhmut var falt og russerne hadde fått sin etterlengtede seier.

Ukrainsk artilleri utenfor Bakhmut i april.

Russernes kontroll over byen kommer på et helt avgjørende punkt i krigen.

Det er den første store militære seieren Russland har hatt siden i fjor sommer. Samtidig er spørsmålet: Har kontroll over ruinene i Bakhmut lenger noen militærstrategisk verdi?

Da russerne begynte angrepene på byen, var det sett på som et mulig springbrett for å ta andre, større byer i Donbas-regionen. Nå er det nesten ingen analytikere som tror Russland har militær styrke til å fortsette en offensiv videre, med Bakhmut som utgangspunkt.

Og når som helst startet Ukrainernes lenge ventede motoffensiv.

Nye satellittbilder av Bakhmut viser den enorme ødeleggelsen:

Byen var

før krigen hjem

til 70.000

mennesker.

Nå ser det slik ut. Byen hadde 17 skoler

og 29 barnehager. Nå er så godt som

alt liv borte.

– Det er så vanskelig å se bilder av det ødelagte huset ditt og alt du elsker, sier Yevgenia.

Hennes sorg over byen som er gått tapt deles også av Denys Mykhailovych (30).

Han vokste opp i byen som ble grunnlagt i 1571.

– Der møtte jeg vakre mennesker som formet meg som person, skriver han til VG fra Kyiv hvor han nå bor.

Men den har også gjort inntrykk på andre.

På en togreise for en tid tilbake kom han i snakk med en medpassasjer som hadde blitt betatt av Bakhmut.

– Han likte den så mye at han kalte den «lille Paris».

Også Denys har bilder han ønsker å vise frem av byen sin.

Da Denys vokste

opp likte han

å fotografere byen. – Hele byen ligger

mellom dalstrøk. Det

har også gjort det

vanskelig å forsvare den. Denys og

såpebobler. – Bykjernen var fylt av vakker,

gammel arkitektur. – Jeg så på det som

et slags kulturelt

sentrum for regionen.

– Det er så vanskelig å se det som har skjedd med byen. Hundrevis av år med historie er blitt utslettet på et halvt år. Mitt hus er ødelagt, skriver Denys.

Det er vanskelig for ham å beskrive hvordan det er å se huset til hans besteforeldre bli jevnet med jorden.

– Jeg rakk aldri å hente ut mine personlige ting.

Han sier at hans nærmeste familie har klart seg, men han har mistet mange venner.

– Jeg sitter igjen med en følelse av tomhet, håpløshet og sinne.

For det er ingen tvil om at kampen om Bakhmut har vært brutal.

En av dem som har vært i frontlinjen for å forsvare byen, er den 26 år gamle ukrainske soldaten Yuri.

Det er to uker siden han trakk seg ut av Bakhmut, forteller han.

– Det å kjempe betydde å overleve. Virkeligheten ble uklar, tiden ble visket ut og det var vanskelig å forstå at et slikt sted virkelig eksisterte.

Han husker sitt første møte med Bakhmut:

– Gjennom tåken, som var så tykk som røyk, kunne jeg se ødelagte gater, knuste og brente hus.

–Alt indikerte at liv ikke kunne eksistere her lenger. En ting er å se det, en annen ting er å høre det. Brølet av artilleri, lyden av skudd og maskingevær.

Krigen var konstant.

– Det er vanskelig å forholde seg rolig når du blir forsøkt drept tre ganger om dagen.

Det tror han også er grunnen til at Bakhmut er blitt kalt verste stedet i modern krigføring.

Han deler også noen visuelle minner fra byen, og et videoklipp der han løper gjennom ruinene, forbi en drept russisk soldat, gir førstehjelp til en medsoldat, skyter mot fienden, blir skadet i hånden, og må selv evakuere.

– Jeg tenkte mye på «hvordan kan mennesker være så onde».

Dette var ikke slik verden skal være, tenkte han.

– Hvert et hus har vært noens liv, noens jobb. Nå eksisterer det ikke lenger.

En annen soldat VG har snakket med, beskriver også byens transformasjon.

Han har i flere omganger kriget inne i Bakhmut, senest i mars før han ble skadet.

Soldaten VG tekster med ønsker av sikkerhetsgrunner ikke å oppgi sitt navn, men VG kjenner hans identitet. Han var en del av en gruppe soldater som opererte panservernvåpen og skulle beskyte russiske stridsvogner. Fra en boligblokk hadde han utsikt over byen.

– Det brant hele tiden, man kunne se rett gjennom smuldrende boligblokker og over på andre siden av gaten.

Han sender flere videoer over til VG av kampene han og soldatene utførte, og hvordan de bevegde seg gjennom ruinene av Bakhmut.

Mens de satt på vakt, ble bygget truffet av en artillerigranat.

– Alt som var igjen var en panoramautsikt over til champagnefabrikken.

For er det noe Bakhmut virkelig var kjent for før krigen, var det de edle dråpene.

Da Sovjetunionen eksisterte, og Ukraina og Russland var under ett, ble champagnen fra Bakhmut nytt av de øverste lederne av Sovjetunionen.

Siden da har produksjonen er blitt holdt gående.

Under bakken i Bakhmut ble 50 millioner champagneflasker og sprudlevin lagret i nedlagte saltgruver.

Noe av utstyret og champagnen klarte de ansatte i Artwinery å evakuere, men millioner av flasker ble igjen.

Nå har de dukket opp på russiske Telegram-kanaler og er blitt populære gaver blant propagandister.

«Den mest verdifulle suveniren fra frontlinjen», skriver en militærblogger på Telegram, og poster et bilde:

For Lena Kharitonova (38) fra Bakhmut har det vært et år fylt av smerte.

– Alle minnene mine er der. Jeg kan ikke skrive dette uten å gråte.

Noe av det verste er at hun ikke har et sted å besøke. Vi har ikke en grav å gå til, som når noen har dødd, skriver hun til VG fra Kyiv hvor hun nå bor.

– Det er som å ha levd et helt liv, så kommer det noen og sletter hele din fortid.

Men det er ikke ødeleggelsen hun ønsker å huske. Det er rosene i byen.

– Den holdt rekorden med mer enn 5000 busker med blomster.

Rosene dekket parker og gater og blomstret til sent på høsten skriver hun.

– Det var veldig fint. Det var rosenes by.