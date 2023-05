DAGTID: Rester av det som skal være én av missilene som ble skutt ned av luftvern over Kyiv mandag formiddag.

Russland med «ny» taktikk: − Kan være at de prøver å overraske

Etter en natt med bombing, gikk flyalarmen i Ukrainas hovedstad Kyiv også mandag formiddag.

– Fienden endrer taktikk. Etter langvarige angrep kun om natten, angrep de en fredfull by på dagtid, da de fleste innbyggerne var på jobb eller utendørs, sier sjef for Kyivs militæradministrasjon, Serhii Popko, ifølge CNN.

For andre natt på rad angrep Russland nabolandet Ukraina.

Natt til mandag ble flere titalls russiske raketter og droner som var på vei mot Kyiv, skutt ned, hevder den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon.

Så, da dagen startet, ble det innbyggerne utsatt for det seneste i en rekke angrep i mai.

– Det virker til å ha vært et oppfølgingsangrep etter det som gikk i natt. En teori kan være at de prøver å overraske ved å angripe på dagen. Kanskje de hadde forventet at beredskapen var lavere på dagtid etter et slik nattangrep, forteller Oberstløytnant Palle Ydstebø til VG.

Han legger til at majoriteten av angrepene man har sett den siste tiden har vært nattangrep.

ANGREP: Røyk stiger opp fra den ukrainske hovedstaden Kyiv etter det russiske angrepet mandag.

Det er ikke meldt om drepte under angrepet, men én skal ha havnet på sykehus etter å ha blitt truffet av splinter. Samtidig oppsto det flere branner.

Ydstebø ved Krigsskolen forteller at en annen teori ved den «nye» angrepsformen, er å legge mer press på Ukraina.

– Det kan også være at de nå ønsker å prøve både natt- og dagangrep for å holde et større press på Kyiv, forteller oberstløytnanten og legger til:

– De hadde ikke noe større suksess med angrepet på dagen.

Russiske myndigheter hevder at flere ukrainske militærbaser ble truffet i løpet av natten.

Ukrainske militærmyndigheter innrømmet at det var gjort skade på «et militært mål» og at arbeid var underveis for å reparere en rullebane i den vestlige regionen Khmelnytskyj.

FORSVARET: Oberstløytnant Palle Ydstebø.

Under angrepet på dagtid hevder det ukrainske forsvaret at de skjøt ned 11 Iskander missiler.

– Ukrainerne har klart å skyte ned så å si alt hver bidige gang. Det bemerkelsesverdige med denne serien med rakettangrep som startet i oktober i fjor, er at Ukraina skyter ned mer og mer av. Nå også disse ballistiske missilene, forteller Ydstebø.

Ydstebø forteller at man som regel har fordel av å angripe på natten, men at det ikke er like gjeldende når det kommer til missilangrep som forsvares av luftvern.

– Når det gjelder missilangrep så er all ildledelse og deteksjon elektronisk. Det samme med radarer og den type systemer. Uansett hvilke type luftvern man bruker, så er det uavhengig av lys og mørke. Du får ikke noe fordel av den grunn, avslutter oberstløytnanten.