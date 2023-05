Wilhelmina Lancaster døde 95 år gammel i 2019.

Fant nonne intakt fire år etter begravelse

Nå strømmer folk til den lille byen i USA for å se den døde nonnen i kisten sin.

Nonnen, søster Wilhelmina Lancaster, ble i 2019 begravet i byen Gower i delstaten Missouri i USA. I april i år ble hun gravd opp igjen. Hun ble ikke balsamert før hun ble begravet i en trekiste. Dermed forventet menigheten, som ville begrave sin grunnlegger på nytt, å finne bein.

Til menighetens store overraskelse, ble nonnen funnet nær intakt, med perfekt bevart religiøs bekledning. En e-post fra menigheten ble kunngjort av en ukjent person, og nå strømmer folkemengder til den lille byen for å få et glimt av den døde nonnen i kisten.

Store folkemengder har reist til menigheten for å se nonnen etter hun ble gravd opp.

Ikke første gang

Ida Gravensteen er lege ved avdeling for rettsmedisinske fag på Oslo universitetssykehus. Hun sier at det er en rekke faktorer som påvirker hvor raskt kroppen brytes ned etter død.

– Hvis kroppen tørker ut raskt, hindrer det forråtnelsesprosessen. Det skjer hvis det er god luftgjennomstrømning og gjerne litt kjølig der liket ligger, sier hun.

Det er ifølge Gravensteen ikke uhørt at lik blir funnet godt konservert, lang tid etter død. Hun trekker blant annet frem at det er funnet en rekke lik i myrer i Danmark og Tyskland. Noen av dem, mer enn tusen år gamle.

– Ellers har vi et ganske kjent lik her i Norge som går under navnet «Maren». Det er fra en kolerakirkegård fra 1800-tallet.

– Der har det dannet seg såkalt likvoks fordi jorden hun ble begravet i var fuktig og basisk på grunn av det kalkholdige grunnvannet i Oslo. Slikt miljø er ugjestmildt for mikrober som står for nedbrytelsesprosessen, sier Gravensteen.

Kan berøre nonnen

Etter norsk gravferdselslov skal både kiste og lik begravet i Norge være helt nedbrutt innen 20 år. I USA og andre steder i verden er det flere steder vanlig å balsamere lik, ved å fylle det med formalin.

– Det er det nok kulturelle grunner til. Dersom liket blir balsamert umiddelbart, er det for eksempel mulig å ha en seremoni med åpen kiste, sier Gravensteen.

Nonnen, som nesten er perfekt bevart selv om hun ikke var balsamert, er nå lagt tilgjengelig for publikums skue. Foreløpig kan tilreisende ta på liket, og ta med seg en bit av jorden hun var begravet i.

Menigheten lar tilreisende ta med seg jord fra graven til nonnen.

Ifølge den katolske tidsskriftet Global Sisters Report, skal hun etter hvert flyttes til et glassmonter.

Gravensteen forteller at de på avdeling for rettsmedisinske fag jobber etter vitenskapelige metoder.

– Konserveringen har helt sikkert en vitenskapelig årsak, men det ene utelukker kanskje ikke det andre. Om du vil kalle dette et mirakel eller ikke avhenger vel av hvor religiøs du er, sier hun.

