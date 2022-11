Røyk stiger opp fra et drivstofflager utenfor Qamishli i Syria etter et tyrkisk luftangrep onsdag.

Al-Hol-leiren skal ha blitt rammet i ny tyrkisk angrepsbølge

Tyrkia fortsetter luftangrepene mot kurdiske styrker i Nord-Syria. Onsdag skal både en russisk base og sikkerhetsstyrkene i Al-Hol-leiren ha blitt angrepet.

NTB

Tyrkias forsvarsminister Hulusi Akar hevdet onsdag at Tyrkia har angrepet 471 kurdiske mål i Syria og Irak siden landet innledet en ny militæroperasjon mot Kurdistans arbeiderparti PKK og den syriskkurdiske YPG-militsen i helgen. Han oppga også at 254 personer, som han omtaler som «terrorister», er drept.

Uttalelsen ble onsdag viderebrakt av Tyrkias statskontrollerte nyhetsbyrå Anadolu.

Den beryktede al-Hol-leiren i Syria rommer ifølge FN-tall 50.000 mennesker, hvorav rundt en femdel er utenlandske statsborgere. En stor del av dem antas å ha vært knyttet til IS. Kurdiske styrker har ansvaret for sikkerheten i leiren.

Onsdag skal de ha blitt bombet.

Angrep fem ganger

– Tyrkiske fly angrep den kurdiske sikkerhetsstyrken fem ganger inne i leiren, sier Farhad Shami, en talsmann for Syrian Democratic Forces. Den USA-støttede gruppen var sentral i kampen mot IS i Syria og Irak.

Strømforsyningen i landsbyen Taql Baql i Hasakah-provinsen i Syria ble rammet av et tyrkisk luftangrep søndag.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights, som følger situasjonen i Syria gjennom et nettverk av kilder i landet, var imidlertid angrepet rettet mot de kurdiske styrkene som vokter utkanten av leiren.

Det skal ha oppstått kaos blant leirens beboere etter angrepene. Så langt er det ukjent om noen er drept eller såret. SDF advarer om at personer med familiebånd til IS-medlemmer nå kan forsøke å rømme.

– Amerikanske soldater i fare

SDF-talsmannen sa tidligere onsdag at også en kurdisk stilling inne på en russisk base nordøst i Syria var rammet av et droneangrep.

Et SDF-medlem ble drept og tre andre såret, ifølge Shami. Russland har foreløpig ikke bekreftet opplysningene. Landet har hatt soldater utplassert i Syria siden russerne gikk inn i krigen for å støtte regimet til president Bashar al-Assad i 2015.

Syriske kurdere deltar på en begravelse for mennesker som er blitt drept i de tyrkiske luftangrepene.

Dagen før ble det meldt at en annen base som er blitt brukt av den USA-ledede koalisjonen mot IS, ble truffet i et tyrkisk angrep. To SDF-medlemmer skal ha blitt drept på basen nord for byen Hasakeh.

Den amerikanske sentralkommandoen Centcom kom onsdag med en kort uttalelse der det het at amerikanske soldater var blitt satt i fare i angrepet. Uttalelsen kom etter at amerikanske myndigheter dagen før avviste at deres soldater ble utsatt for risiko.

– Vi har mottatt ytterligere informasjon om at det forelå en fare for amerikanske soldater og personell, sier Centcom i en uttalelse til AFP onsdag, uten å gi nærmere detaljer.

– Bare begynnelsen

Både USA og Russland har bedt Tyrkia om å vise tilbakeholdenhet etter at landet søndag kunngjorde en ny militæroperasjon mot kurdiske militser i Syria og Irak.

Tirsdag truet Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan med nok en gang å sende tyrkiske bakkestyrker over grensen til Syria. Onsdag gjentok han trusselen uten å oppgi noe konkret tidsperspektiv.

– Våre operasjoner med fly, artilleri og droner er bare begynnelsen. Vi er mer bestemt enn noen gang på at vi vil sikre grensen i sør med en sikkerhetssone, sa Erdogan.

– Mens vi fortsetter våre luftoperasjoner uten avbrudd, vil vi også slå ned terroristene på bakken på det tidspunktet som passer oss best, sa presidenten i en tale i nasjonalforsamlingen til egne partimedlemmer.

Erdogan har i flere år sagt at han vil etablere en sikkerhetsbuffer inne på syrisk territorium langs grensen til Tyrkia.

President Recep Tayyip Erdogan varsler en bakkeoperasjon på grensen mot Syria, men sier ikke noe konkret om når den eventuelt vil starte.

Bombe i Istanbul

Tyrkia har flere ganger tidligere rykket inn i Nord-Syria med bakkestyrker og okkupert områder som var kontrollert av SDF-militsen. YPG er en sentral del av SDF.

Områdene styres nå av tyrkiskstøttede syriske opprørere samt ytterliggående islamister som i årevis har kjempet mot Assad-regimet.

Militæroperasjonen ble iverksatt en drøy uke etter at seks personer ble drept og over 80 såret av en bombe i Istanbul 13. november. Myndighetene mener PKK og YPG står bak angrepet. Begge gruppene avviser at de hadde noe å gjøre med det.

PKK, som har ført en væpnet kamp for kurdisk selvstyre i visse deler av Tyrkia i flere tiår, står på både EUs og USAs terrorliste, mens YPG har hatt et tett samarbeid med vestlige land.

Den syriske eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har tidligere meldt at de tyrkiske angrepene også har tatt livet av minst 18 syriske regjeringssoldater.

Onsdag morgen gjennomførte Tyrkia nye angrep mot en rekke kurdiske stillinger på landsbygda i Aleppo-provinsen, ifølge SOHRs nettside.