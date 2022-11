KAOS: Ferieparadiset Ischia ble lørdag morgen rammet av tragedie.

Eleonora (31) døde på ferieøy i Italia – elleve fortsatt savnet

Ektemannen til Eleonora Siribella (31) er blant de som fortsatt er savnet etter jordskredet på den italienske øya Ischia. Redningsmannskaper kjemper nå mot klokken for å finne overlevende.

Lørdag morgen gikk det et jordskred på Ischia, en øy utenfor Napoli i Italia.

Skredet gikk i Casamicciola Terme, et ferieparadis nord på øya. Årsaken var en storm natten før, som forårsaket flom og store skader i området.

Så langt er én person blitt funnet i jordmassene: 31 år gamle Eleonora Siribella. Hun bodde på øya sammen med sin ektemann. Han er fortsatt savnet, skriver La Repubblica.

Huset deres befant seg i den øvre delen av Casamicciola, ikke langt fra der skredet startet. Siribella, og restene av hjemmet hun bodde i, ble ifølge avisen funnet flere hundre meter unna.

31-åringen jobbet som selger, ifølge Corriere della Sera.

HUS BEGRAVD: Flere titalls hjem er ødelagt som følge av jordskredet.

Den lokale sognepresten, Don Gino Ballirano, identifiserte henne. Han har fungert som kontaktperson for det lille samfunnet i løpet av helgen, og hjulpet redningsmannskapet i arbeidet.

– Skredet feide bort husene med menneskene inne, en tragedie for et samfunn som allerede hadde opplevd en enorm prøvelse med jordskjelvet i 2017 og flommen i 2009, sier han til avisen.

Etter en intens natt fortsetter redningsmannskaper søndag å søke gjennom kaoset, på jakt etter elleve andre savnede. Det er en kamp mot klokken.

Jordraset har løsnet trær, slukt bygninger og dratt flere biler ned i sjøen. Flere titalls hjem er berørt, og dårlig vær gjør redningsarbeidet utfordrende. Natt til lørdag var nedbørsmengden over 155 mm i løpet av seks timer, skriver BBC.

Innenriksminister Matteo Piantedosi sa lørdag åtte mennesker var bekreftet døde, og at situasjonen var «veldig komplisert».

Dette ble imidlertid tilbakevist av en offentlig tjenesteperson i Napoli, Claudio Palomba. Så langt er kunn ett offer blitt funnet og identifisert.

Sytti tjenestemenn har jobbet for spreng for å redde beboere som er tatt av skredet. Søndag morgen melder brannvesenet på Twitter at de har fått tilsendt forsterkninger fra andre regioner for å bidra i arbeidet.

En familie med tre barn, som bodde i nærheten av Siribella og ektemannen, er blant de savnede. En 58 år gammel bulgarsk kvinne skal også være på listen. Få dager tidligere hadde hun fått innvilget italiensk statsborgerskap, ifølge italienske medier.

Åtte personer, inkludert en nyfødt baby, ble lørdag funnet i god behold.

Det italienske ministerrådet har søndag blitt innkalt for å erklære unntakstilstand. Rundt 200 personer har blitt beordret evakuert fra området, ifølge La Repubblica.

En lokal innbygger, lisen Mocciaro, fortalte nyhetsbyrået Ansa at de begynte å høre torden rundt klokken tre natt til lørdag.

– Så gikk det første skredet, etterfulgt av et annet klokken fem. Det var grusomt.

KAMP MOT KLOKKEN: Lokale politimenn hjelper til i arbeidet på Ischia.

En annen beboer i sekstiårene var vitne til at jordskredet tok med seg familien, melder Corriere della Sera. Hun ble vekket av lydene, og så fra vinduet hvordan sønnens hus ble revet vekk av jordmassene.

Ischia er et populært feriemål for både turister og italienere. Stedet var med i bokserien Neapolitan Novels, og var også bakteppet for filmen «The Talentet Mr Ripley» fra 1999.

Øya ble også rammet av et jordskred i 2019, men ingen mistet livet.

LOKALSAMFUNN I SORG: Øya har vært tungt rammet av både jordskjelv og jordras tidligere.