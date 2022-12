ITALIA: En mann kledd som nissen tenner på stjerneskudd mens han står i en båt ved Genoa.

Slik feires julaften rundt om i verden

Flere steder i verden har det vært julefeiringer lørdag. Her kan du se bilder fra noen av dem.

Kyiv, Ukraina:

Samtidig som Russland fortsetter sine angrep mot Ukraina, prøver noen å gjøre det beste ut av julaften i Kyiv. I kveld har flere samlet seg i Mikhailovsky kloster.

Det har også vært en konsert i et bomberom i Kyiv.

London, Storbritannia:

Flere medlemmer av kongefamilien i Storbritannia har julaften vært på en gudstjeneste i Westminster Abbey.

Athen, Hellas:

En del av julefeiringen i Hellas består av å sende lanterner opp i lufta. På bildene er en stor samling av folk med lanterner i Athen.

Julaften i Vatikanet:

Pave Frans hadde julaften sin gudstjeneste i Peterskirken i Vatikanet.

Chennai, India:

Den kristne befolkningen samler seg for å tenne lys, eller handle på julemarkedet i Chennai julaften.

Istanbul, Tyrkia:

Julaften har det vært gudstjeneste i Istanbuls største katolske kirke, Saint Antuan kirke.

Beirut, Libanon:

Et band spilte folkemusikk ved et juletre mens folk samlet seg for en julefest i Beirut.

Aleppo, Syria:

En mann kledd som nissen serverte en drikke kalt sahlab på et julemarked i Aleppo på julaften.

