Hotelltak kollapset i Tyrkia

Et tak har kollapset på et hotell i Kars, nordøst i Tyrkia. Ti personer skal være sendt til sykehus etter hendelsen.

Det melder flere tyrkiske medier, blant annet Cumhuriyet Gazetesi.

200 personer skal ha vært i bygningen da taket kollapset. En redningsaksjon pågår for å evakuere skadde.

Cumhuriyet Gazetesi skriver at hendelsen skjedde under visningen av en dokumentarfilm, i forbindelse med et jubileum.

Ifølge Sabah skal ti personer være fraktet til sykehus.

Også Guvernøren i Kars, Türker Öksüz, skriver på Twitter at ti personer er fraktet til sykehus, samt at det er flere lettere skader som følge av hendelsen.

Ifølge Cumhuriyet Gazetesi sier guvernøren at ingen er meldt livstruende skadet som følge av hendelsen.