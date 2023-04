HAR STØTTE: Vladimir Putin har ifølge meningsmålingene stor støtte blant russerne. På jakkeslaget har han en nål som symboliserer unionen mellom Belarus og Russland.

Russere støtter krigen – men vil ha fredssamtaler: − En selvmotsigelse

80 prosent støtter Vladimir Putins krig i Ukraina. Likevel vil halvparten av russerne ha fredssamtaler. – En typisk russisk selvmotsigelse, sier en ekspert til VG.

Tall fra de russiske meningsmålingsinstituttene Levada og VTsIOM viser:

Fire av fem russere mener Vladimir Putin gjør en god jobb.

Fire av fem russere støtter krigen i Ukraina.

Halvparten av de spurte vil likevel ha slutt på «krigshandlingene» og at det blir fredssamtaler.

Like mange vil at krigshandlingene skal fortsette.

Bare ti prosent har skyldfølelse for krigshandlingene i Ukraina.

Omtrent halvparten av de spurte føler stolthet for landet sitt.

– Dette er en typisk russisk selvmotsigelse – men likevel forståelig i en kontekst av et imperialistisk imperialistiskImperialisme er en politikk som føres av en stat når den underlegger seg, eller forsøker å underlegge seg, andre stater og samfunn og former dem i sitt eget samfunnsbilde, ofte med religiøs eller ideologisk inspirasjon. (snl.no) tankesett, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

– Forklar!

– Russere har alltid stått i stort antall bak lederen sin, til tross for umoralsk oppførsel. Tsaren TsarenTsar er en tittel brukt for å betegne enkelte herskere. Brukt i blant annet Russland og Bulgaria. vet hva de skal gjøre, og folk følger etter. Dette er grunnen til at det er så vanskelig å innføre demokrati i Russland. Oppslutningen om krigen er også høy så lenge Russland vinner territorium.

– Men hvorfor vil så mange likevel ha fredsforhandlinger?

– Det forteller at Russland ikke vinner krigen og er en måte å kritisere krigen på. Dessuten kan disse mene at områdene som er beslaglagt fra Ukraina, er nok til å holde Ukraina svakt.

Info Målingene VG har sett på meningsmålinger gjort av meningsmålingsinstituttene Levada og VTsIOM. Levada regnes som mer uavhengig av regimet enn VTsIOM. Levada har derfor fått stempelet «utenlandsk agent» av russiske myndigheter. Levadas målinger som VG refererer til, har hatt et utvalg på 1633 representative personer fra 18 år og oppover. Målingene er gjort på 137 forskjellige steder i 50 regioner. Feilprosenten er fra 1,5 til 3,4. Vis mer

– Hvorfor føler så få russere skyld for krigen?

– Mange russere føler moralske betenkeligheter bare fordi så mange russiske soldater dør, og at så mange russere har dødd for så liten suksess på slagmarken, sier professor Tynkkynen – som understreker at russiske meningsmålinger bør tas med en klype salt fordi måleinstituttene kan være påvirket av ønsket om «riktig» resultat.

BEGRAVELSE: Fra lørdagens begravelsesseremoni for den drepte militærbloggeren Vladlen Tatarskij.

Lev Gudkov, leder for Levada-instituttet i Moskva, sier til Dagens Nyheter:

– Bare ti prosent av den russiske befolk har skyldfølelse over krigen i Ukraina. Det er middelaldrende, velutdannede personer som er kritiske til Putin-regimet. Resten forstår ikke hva det handler om. De har tidlig blitt lært at deres meninger ikke er av interesse for makthaverne. Denne oppfatningen blokkere for empati og medfølelse.

DAGLIGLIV: I Moskva går dagliglivet sin vante gang. Onsdag markerer russerne årsdagen for at Jurij Gagarin ble første menneske i verdensrommet. Denne kvinnen har med seg en plakat med Josef Stalin til markeringen.

Joakim Paasikivi, lærer ved den svenske Försvarshögskolan, sier til VG at fredssamtaler er ganske usannsynlig.

– Russland sier at deres krigsmål fortsatt gjelder. De vil ha det de allerede har tatt eller mer. Og Ukraina mener at det eneste rimelige er at grensene skal tilbake slik de ble i 1991. Det er et naturlig standpunkt.

– Inntil noen av partene endrer mening, så er det ikke noe sted å møtes. Hvis det skulle komme til et kompromiss nå, så vil det alltid være til vinst for Russland, som da vil ha et større område enn de hadde starten av. Aggresjonen har lønt seg.

EKSPERT: Joakim Paasikivi.

– Men både Moskva og Kyiv snakker om at de vil ha fredssamtaler – gitt visse krav?

– Ja, de gjør det for å få internasjonal aksept. Men de skal også forholde seg til sine folk.

– En Zelenskyj-rådgiver åpnet før påske for Krim-forhandlinger om Ukrainas motoffensiv lykkes?

– Ja, han sa at Ukraina er villig til å diskutere fremtiden til Krim med Russland om ukrainske styrker når grensen til den russisk-okkuperte halvøya. Ukraina må vise åpenhet for det, så Russland ikke har noe grunnlag for å true med atomvåpen. Det vil roe ned for eksempel Frankrike og Tyskland.

– Men slik situasjonen har vært den siste tiden er det ingen mulighet for å finne standpunkt der partene kan møtes til fredssamtaler, mener Joakim Paasikivi.