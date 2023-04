Øverste rekke: Vladimir Kara-Murza (t.v.) og Aleksej Navalnyj. Midterste rekke: Sergej Furgal, Ilja Jasjin og Ivan Safronov. Nederst Aleksej Gorinov og Jurij Dmtrijev.

Syv Putin-kritikere – totalt 108 år i fengsel

Slik setter Vladimir Putin (70) en effektiv stopper for kritikerne sine.

– Disse blir alle sett av regimet som fiender av Russland og Putin. De kjemper for grunnleggende borger- og menneskerettigheter og demokrati, samt avsløre forbrytelsene i Sovjet-staten, sier professor Veli-Pekka Tynkkynen ved Aleksanteri-instituttet i Helsinki til VG.

– Ifølge Putin-regimets paranoide verdensbilde, som dessverre deles av mange russere, må disse menneskene tie, sier den finske professoren.

Denne uken ble den profilerte opposisjonspolitikeren Vladimir Kara-Murza dømt til 25 år i fengsel.

– Russiske myndigheter fortsetter å skremme sine motstandere med fengsel – og systemet blir mer og mer brutalt, skriver den uavhengige nettavisen Meduza under overskriften «Putins fengselsdommer».

Tirsdag stemte dumaen for å innføre livstidsdom for dem som er dømt for forræderi – og skjerpet dermed kampen mot regimets meningsmotstandere.

VG har sett på syv av de mest kjente dommene etter at invasjonen av Ukraina startet:

Aleksej Navalnyj: Ni år

Opposisjonens mest profilerte navn ble i mars 2022 kjent skyldig i svindel og dømt til ni års fengsel.

Fra før soner han en dom på to og et halvt år i en straffekoloni på grunn av brudd på meldeplikten etter en tidligere betinget dom.

Det pågår også etterforskning mot ham for påstått ekstremisme. Dette kan gi ytterligere 10 års fengsel.

Hans talskvinne Kira Jarmysj sier at han kan bli dømt til totalt 35 års fengsel.

Vladimir Kara-Murza: 25 år

Kara-Murza ble dømt til 25 år i straffekoloni etter at han kritiserte militæret.

Selv har Kara-Murza sagt at «min sak markerer det første tilfellet i det postsovjetiske Russland der offentlig kritikk av myndighetene er offisielt definert som «forræderi»».

Kara-Murza kunne – som Navalnyj – ha holdt seg utenlands og sluppet en slik dom, men valgte bevisst å komme tilbake til Russland.

– Det er i praksis en dødsstraff, sier hans advokat Vadim Prokhorov til Deutsche Welle.

Ivan Safronov: 22 år

Den kjente journalisten har fått 22 års fengsel for landsforræderi.

Han avslo et tilbud om kun å måtte sone tolv år i fengsel i bytte mot å erkjenne straffskyld.

I juli 2020 ble han pågrepet av sikkerhetstjenestene, anklaget for å ha samlet konfidensiell informasjon om det russiske forsvaret og sikkerhetsapparatet og delt det med etterretningstjenesten i et Nato-land.

Safronov nekter straffskyld og har omtalt rettssaken en farse. Han sier all hansjournalistikk var basert på åpne kilder.

Sergej Furgal: 22 år

Den tidligere russiske guvernøren ble dømt til 22 år i straffeleir for bestillingsdrap på to forretningsmenn for nesten 20 år siden. Furgal ble pågrepet sommeren 2020 og har hele tiden nektet seg skyldig.

Hans tilhengere mener at beskyldningene er politisk motivert, og etter pågripelsen demonstrerte tusenvis av mennesker i ukevis til støtte for Furgal og mot president Vladimir Putin.

Jurij Dmitrijev: 15 år

I løpet av 30 år har Dmitrijev avdekket massegraver og gravd frem og identifisert tusenvis av ofre for Stalins terrorregime.

Han ble først dømt til 13 års fengsel for sexmisbruk av sin egen adoptivdatter. Denne dommen ble økt til 15 år.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner er det fabrikkerte anklager.

Ilja Jasjin: 8,5 år

Den tidligere Putin-kritiske politikeren er dømt til 8,5 år i straffekoloni, for å ha spredd «falsk informasjon» om massakren i Butsja. Han er dømt etter den nye lovparagrafen om «fake news» om Russlands væpnede styrker.

Jasjin sa på sin YouTube-kanal at russiske soldater sto bak Butsja-massakren.

Aleksej Gorinov: 7 år

Lokalpolitikeren uttalte seg kritisk om Russlands invasjon av Ukraina og ble dømt til syv års fengsel for «fake news».

Han var den første som ble dømt etter at den nye lovparagrafen om «bevisst spredning av feilinformasjon om Russlands væpnede styrker» trådte i kraft.

Gorinov var lokalpolitiker i et område i Moskva og uttalte blant annet at han mente at sivilsamfunnet burde stoppe krigen og at russiske soldater burde trekkes ut fra ukrainsk territorium.

– De lange straffene er en hevn mot dem som våger å stå imot Putin, sier Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen.

– Det er en måte for Putin og regimet til å beholde makten. Putin trodde at krigen ville hjelpe ham til å bli ved makten til 2036. Nå utvikler ikke krigen seg som han hadde tenkt. Han har ingen annen plan, og denne brutaliteten er en måte å kunne fortsette ved makten.

– Hva kan du si om disse syv herrene?

– Det er fem politikere, én historiker og én journalist. Putin kvitter seg med de alvorligste opponentene ved å gi høyere og høyere straffer. Samtidig er det et signal til alle andre som har tenkt å stå opp mot regimet, for eksempel ved å stille som kandidat til presidentvalget i 2024.

EKSPERT: Inna Sangadzhieva.

Russland skal nemlig ha presidentvalg i 2024. Periodene er nå på seks år. Putin satt først i to perioder fra 2000 til 2008, så hindret grunnloven ham i å stille i 2008, men i 2012 kunne han igjen bli valgt til president og da var også periodene forlenget til seks år. Så nå kan Putin teoretisk sett sitte helt til 2036 om han blir gjenvalgt i 2024 og 2030.

Sangadzhieva trekker altså opp tre grunner til de strenge straffene nå:

Presidentvalget neste år. De tapene som Russland har hatt i krigen i Ukraina. Skremme andre fra å protestere mot krigen ved å gi signal, støtte opp under sikkerhetsstrukturer, FSB, som bærer monopol til å bruke vold mot borgere på vegne av staten.

– I uavhengige russiske medier snakkes det om Stalin-tiden Stalin-tidenDen sovjetiske lederen Josef Stalin gjennomførte på 1930-tallet en forfølgelse av opposisjonelle. I årene 1937–1938 ble nærmere 700 000 mennesker skutt og like mange sendt til arbeidsleirene GULag. om igjen. Er du enig?

– Med tanke på å spre frykt i folket, ligner dette på Stalin-tiden. Putin har nok et ønske om å vekke minner fra den tiden. Men samtidig lever vi i en helt annen tid, med en helt annen teknologi, og vi har ikke ideologien og de massive deportasjonene som i Stalin-tiden. Men dette er Putins måte å skremme det russiske samfunnet.

PROFESSOR: Veli-Pekka Tynkkynen.

Professor Tynkkynen forklarer historieforfalskningen under Putin:

– Ulovlige, korrupte og voldelige handlinger fra nåværende og tidligere regimer er ikke tillatt å kritisere. Det er en del av historiepolitikken til Putins Russland, men via disse «rettssakene» blir det også gitt en direkte beskjed til det russiske folket: hvis du motarbeider regimet, vil du bli straffet hardt. Det endelige målet er å holde russerne passive med skrekk, sier Veli-Pekka Tynkkynen.

Han oppsummerer slik:

– Putin og hans følge er svært redde for politisk opprør som vil utfordre eller styrte regimet, og derfor må selv den minste opposisjon knuses.