VIL IKKE SPEKULERE: Jens Stoltenberg sier at han ikke vil si noe konkret om Prigozjins død før han har mer bekreftet informasjon.

Stoltenberg etter Prigozjins død: − Vil ikke spekulere

HVALER (VG) NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at spørsmålet nå er hvordan Wagner-gruppen vil endre seg etter Jevgenij Prigozjins død.

– Vi har ikke noe presis informasjon om hva som forårsaket flystyrten og bakgrunnen for det. Wagner-gruppen og Prigozjin var ansvarlig for noen av de mest brutale voldshandlingene i Ukraina. Det er en leiehær som opererer i mange land. De har noen styrker i Belarus og har stor aktivitet i Afrika, sier Jens Stoltenberg til VG.

Privatflyet med Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin ble onsdag skutt ned på vei fra St. Petersburg til Moskva.

Wagner-gruppen har bekreftet at lederen er død.

– I hvilken grad Prigozjins død vil endre denne gruppen fungerer og jobber er det for tidlig å si noe om. Det vi vet er hva de har gjort tidligere. Det er noen av de mest brutale overgrepene vi har sett, sier Stoltenberg.

– Betydning for Wagner-gruppen

VG møter Stoltenberg på Hvaler i anledning en annen sak. Han sier at det store spørsmålet nå er hva som skjer med Wagner-gruppen.

– Det er leiesoldater, men mange av dem er rekruttert direkte fra fengsel. Tungt kriminelle personer som har fått frihet i bytte mot å tjenestegjøre i Wagner-gruppen. Det som er viktig nå er å se hvilken betydning det har for Wagner-gruppen.

– Det er ikke mulig enda?

– Det er for tidlig. Det tror jeg heller ikke de som nå er i Wagner-gruppen er i stand til å si nøyaktig hva som blir konsekvensen. Jeg vil ikke spekulere. Det blir feil å gjøre, sier Stoltenberg.

– Hvordan endrer forholdet seg mellom Wagner-gruppen og Putin etter kuppforsøket?

– Det var et anstrengt forhold i lang tid også før marsjen mot Moskva. Wagner-gruppen har vært viktig for Putins regime i mange år. De opererte hemmelig og Moskva benektet kjennskap til dem når de opererte i Libya og Afrika. Etter hvert ble det mer og mer åpent at de var finansiert av Moskva. Det ble helt klart da Russland invaderte Ukraina. Wagner-gruppen spilte en viktig rollen, sier han.

– Så ble det vanskeligere, det ble åpen konflikt. Prigozjin kritiserte ledelsen i Moskva åpent på en måte som knapt noen andre gjorde uten å bli straffeforfulgt, så toppet det seg med opprøret for to uker siden. Mange var overrasket over hvor lenge Prigozjin kunne operere etter dette fritt. Fly inn og ut av St. Petersburg og Moskva. Så skjer denne ulykken, legger han til.

– Flere etterretningseksperter sier at de tror det er et attentat beordret av Putin. Kan du si noe om det og hva sier det eventuelt om Putin?

– Jeg vil ikke spekulere i denne konkrete hendelsen, fordi vi ikke har bekreftet informasjon om hva som skjedde. Helt overraskende er det ikke, fordi det har vært spekulert i sikkerheten til Prigozjin over lang tid. Men hva som faktisk skjedde her vil jeg ikke spekulere i, sier Stoltenberg.

– Det vi vet, uavhengig av denne saken, er at det russiske regimet blir mer og mer brutalt. De bruker vold mot motstandere, de fengsler, de er ansvarlige for attentater. I NATO har vi en åpen dør-politikk, i Russland har de en åpen vindu-politikk. Det er påtagelig hvor mange motstandere av regimet som på ulike måter mister livet. Denne konkrete hendelsen vil jeg ikke gå inn på, fordi vi må ha mer presis informasjon, sier han.