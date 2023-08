TØMMES: Atomkraftverket i Fukushima ble delvis ødelagt etter et jordskjelv og påfølgende tsunami i 2011.

Skal slippe ut en million tonn radioaktivt vann i havet

De neste 30 årene skal over en million tonn radioaktivt vann slippes ut i havet fra Fukushima.

Kortversjonen Japanske myndigheter planlegger å slippe mer enn en million tonn behandlet, men fortsatt radioaktivt, vann fra det ødelagte atomkraftverket i Fukushima ut i havet.

Kraftverket ble delvis ødelagt under tsunamien i 2011, og reaktorene kjøles fortsatt ned med vann som oppbevares i tanker.

Utslippet av kjølevannet skal starte førstkommende torsdag.

Selskapet TEPCO har jobbet med å filtrere vannet, men det vil fortsatt inneholde den radioaktive isotopen tritium, som er vanskelig å separere.

Vannet vil blandes med sjøvann till det når lovlige nivåer, og pumpes ut i havet, en prosess som forventes å ta 30 år.

Både japanske myndigheter og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har konkludert med at utslippet er trygt, selv om fiskere i Japan, og andre land har stilt seg kritisk til planene.

IAEA vil opprette et kontor for å overvåke utslippet. Vis mer

Det er nok til å fylle 500 olympiske svømmebasseng.

Atomkraftverket i Fukushima ble delvis ødelagt under tsunamien i 2011, og japanske myndigheter planlegger nå å rydde opp ved å slippe behandlet, men fortsatt radioaktivt vann rett i havet.

Selv om reaktorene ikke lenger er i drift, må de fortsatt kjøles ned med vann som lagres i tanker.

Etter et regjeringsmøte tirsdag, kunngjorde statsminister Fumio Kishida at utslippet av kjølevann starter førstkommende torsdag. Han sier det ikke er rom for utsettelser.

NEI: Folk samlet seg utenfor Statsministerens kontor i Tokyo i Japan tirsdag for å demonstrere mot utslippsplanene.

Selskapet Tepco har jobbet med å filtrere vannet for å fjerne isotoper isotoperEt grunnstoff kan forekomme i ulike varianter. Vi kaller disse variantene isotoper av grunnstoffet (Store norske leksikon)., en prosess som kun skal etterlate tritium. Det er en radioaktiv isotop av hydrogen som er vanskelig å separere, skriver Reuters.

Derfor vil Tepco tynne ut det radioaktive vannet med sjøvann til det når lovlige nivåer, før det pumpes ut i havet.

Reuters skriver at tritium er ganske harmløst, da det ikke er sterkt nok til at radioaktivitet trenger gjennom huden.

Det er ventet at det vil ta 30 år å kvitte seg med drøyt 1,3 millioner tonn vann.

Ingen trussel

Både japanske myndigheter og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har konkludert med at utslippet er trygt.

Men fiskere i Japan har sagt seg bekymret for at utslippene kan påvirke salg av fisk fra regionen både nasjonalt og internasjonalt, skriver The New York Times.

VIKTIG: Japans fiskeindustri har vært blant verdens største. Likevel importerer de over 40 prosent av fisken som spises, ifølge Store norske leksikon.

– Det er liv eller død for fiskere. Det kommer til å komme reaksjoner, mange kommer til å stoppe å spise fisk. Myndighetene sier det er trygt, men trygghet og sjelero er to forskjellige ting, sier 67 år gamle Masatsugu Shibata til The New York Times.

Han fisker med tråleren sin utenfor Fukushima, og sier at salget fortsatt sliter etter ulykken i 2011.

Kina har motsatt seg utslippene, og i Sør-Korea har det vært demonstrasjoner.

SPØR: Sørkoreanske demonstranter nær den japanske ambassaden i Seoul tirsdag.

Ingen magisk tryllestav

På et møte med innbyggere og representanter fra Fukushima i juli vedgikk IAEA-sjef Rafael Grossi at det fortsatt er noen bekymringer knyttet til prosessen.

– Alle de kompliserte grafene og statistikken er én ting, men de økonomiske realitetene, de sosiale realitetene, folkets realiteter og stemningene og oppfatningen rundt dette, kan være annerledes, sier Grossi.

Han sa da at byrået ikke har noen tryllestav som kan fjerne folks bekymringer, men sa da at IAEA skal opprette et permanent kontor for å overvåke utslippet av kjølevannet.

– Denne aktiviteten er ikke et unntak eller noen underlig plan som er laget kun for dette stedet. Dette er, med IAEAs godkjenning, vanlig praksis som følges mange, mange steder i verden, sa Grossi.

