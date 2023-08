ARTIST: Crispin Dye feiret sitt første soloalbum, gitt ut under navnet Cris Kemp, da han ble brutalt drept i Sydney.

AC/DC-manager drept i 1993 - nå etterforskes saken på nytt

Australsk politi har identifisert en ny potensiell mistenkt i forbindelse med dødsfallet på AC/DC-manageren Crispin Dye.

En 30 år gammel drapssak har fått en ny utvikling, etter at DNA-bevis har avdekket nye spor i forbindelse med dødsfallet på Crispin Dye (41).

Dye, som var artist og manager for det australske rockebandet AC/DC, døde 1. juledag 1993. Han ble funnet to dager tidligere med alvorlige hodeskader, kort tid etter at han slapp sitt første soloalbum.

Til tross for at drapet har vært etterforsket flere ganger, har ingen blitt dømt. I 2014 utlovte politiet i New South Wales en dusør på 100.000 australske dollar for informasjon som kunne løse saken.

Nå undersøkes dødsfallet på nytt, som en del av en større etterforskning av hatkriminalitet mot homofile mellom 1970 og 2010. Ifølge politiet identifiserte Dye seg «sannsynligvis» som biseksuell.

DNA-beviset har ført til en potensiell mistenkt, kun navngitt som NP252. Vedkommende hadde kriminelt rulleblad, inkludert flere overgrepsdommer, men gikk bort i 2002.

Det er imidlertid ikke kjent hvorvidt personen sto bak drapet.

Bevis lå urørt

Ifølge politiet i New South Wales ble Dyes klær aldri sendt til rettsmedisinsk undersøkelse. Nå har nye tester avdekket at DNA fra buksene til Dye samsvarer med DNA fra et annet åsted, skriver BBC.

Et hårstrå skal også av avdekket ytterligere DNA-bevis, ifølge ABC Australia.

Det ble også funnet to papirbiter i en lomme på skjorten hans, som aldri ble analysert – til tross for at det var skrevet ned et navn på den ene og funnet blod på den andre.

Advokaten Meg O’Brien, som har bidratt i etterforskningen, reagerer på at papirbitene ikke ble oppdaget i 1993.

– Det er helt klart ikke godt nok at disse bevisene har ligget urørt i nesten 30 år uten å bli funnet eller undersøkt, uttalte hun, ifølge The Guardian.

Mulig hatkriminalitet

Etterforskningen startet i april 2022, etter at forskere fra Australian Institute of Criminology avdekket at opptil 80 homofile menn ble drept mellom 1976 og 2002, og stilte spørsmål ved hvorvidt politiet gjorde en stor nok innsats i å etterforske drapene.

Australsk politi har tidligere erkjent at samfunnets holdninger bidro til angrep på LGBTQ+-miljøet. Homofili ble først avkriminalisert i New South Wales i 1984.

Angrepet på Dye ble tidlig oppført som en mulig hatkriminalitet, etter en rekke overgrep og drap på homofile menn. Politiet skal imidlertid ha ment at motivet for drapet var ran, skrev Sydney Morning Herald i 2014.

I et intervju med Fairfax Media i 2013 sa AC/DC-managerens mor, Jean Dye, at hun ikke trodde drapet var grunnet sønnens legning, men at det ikke kunne utelukkes.

Ifølge advokaten Meg O’Brien er det likevel «objektiv grunn» til å mistenkte at angrepet var motivert av fordommer mot LGBTQ+-bevegelsen, ettersom mange lovbrytere ofte ranet ofrene sine.

