BA OM HJELP: Lauren Heikes familie stilte opp på en pressekonferanse sammen med politiet.

Mann pågrepet etter at turgåer ble drept

29 år gamle Lauren Heike ble funnet drept ved en turvei like ved hjemmet. Politiet gikk ut med en video av en mistenkt, og torsdag kveld ble en person pågrepet.

Politiet ble varslet etter at en beboer i området i nord i Phoenix i Arizona meldte at den hadde sett en skadet person.

Personen var drept, og ble 1. mai identifisert som Lauren Heike, en 29 år gammel kvinne som bodde like i nærheten. Politiet tror hun ble angrepet bakfra 29. april.

Torsdag kveld bekreftet politiet i Phoenix at en mann er pågrepet i forbindelse med drapet, skriver ABC.

Politiet hadde før det gått ut med en overvåkingsvideo som viser en mann som løper på stien, og ba publikum som kan ha sett noe «som ikke ser riktig ut» om å melde seg.

Det er imidlertid ikke kjent om mannen på videoen er den samme som den politiet nå har pågrepet.

Tidligere i uken gikk familien, sammen med politiet, ut offentlig og ba publikum om hjelp til å løse saken.

– Jeg ber på mine knær om at folk melder seg. Vi ønsker bare at verden skal vite hva for en flott person hun var, og hva hun betydde for familien, sa moren Lana Heike.

