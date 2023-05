LIBYA: Opprørere i Libya, september 2011.

Ny bok forteller om norske Libya-forhandlinger under krigen i 2011

Parallelt med at Norge forberedte seg på å bombe Libya i 2011, jobbet norske toppdiplomater for å stanse krigen, skriver Henrik Thune i en ny bok.

NTB

Mens situasjonen i det nordafrikanske landet tilspisset seg svært raskt som en del av det som fikk navnet den arabiske våren, fikk Norge en henvendelse fra familien til diktator Muammar al-Gaddafi, skriver tidligere statssekretær Thune, ifølge TV 2.

Via kontakter fikk den norske forfatteren og frilansdiplomaten Henrik Hovland forespørsel om det var noen mulighet for et norsk initiativ for å stanse krigen.

Thune skriver at en liten gruppe på seks personer fra UD etablerte kontakter, gjennomførte møter, drev diplomatisk arbeid og førte partene i konflikten sammen til flere møter, et arbeid som måtte skje i dypeste hemmelighet.

Vil gi offentligheten et innblikk

– Det er mer kaos, mindre kommunikasjon og mye mer uklarhet enn man tenker seg. Det små land som Norge kan tilby, er kommunikasjon og kanaler på kryss og tvers, sier Thune til TV 2 om stormaktspolitikk og diplomati i en krigssituasjon.

BOK: «Strengt fortrolig – hvordan Norge forsøkte å stanse krigen i Libya» av Henrik Thune.

– Jeg ønsker at offentligheten skal få et innblikk i stormaktspolitikken, og en viktig hendelse i norsk utenrikspolitikk. Det er et mørkt kapittel hvor det var rom for en løsning. Tragedien er at Frankrike og Storbritannia hadde bestemt seg for en annen krig enn hva de ga uttrykk for i FN, sier Thune til Dagbladet.

Han sier de to landene kjørte sitt eget løp, mens Norges daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) og USA ønsket å finne en løsning for å unngå sammenbrudd og kaos.

FN-vedtak førte til Nato-operasjon

Nettopp sammenbrudd og kaos ble resultatet i Libya, der Gaddafi ble styrtet, tatt til fange av opprørere og til sist drept. Natos bombeoperasjon, der Norge deltok, har fått kritikk for å ha gått lenger enn det FN la opp til da Sikkerhetsrådet 17. mars vedtok en resolusjon som åpnet for at medlemsland kunne gripe inn militært for å hindre ytterligere sivile tap i Libya.

Norske fly slapp 588 bomber over Libya mellom mars og august 2011.

