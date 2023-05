Unge tyrkere kan avgjøre valget

ISTANBUL (VG) Unge tyrkere har aldri kjent noen annen leder enn president Recep Tayyip Erdogan. Nå kan de avgjøre om han får fem nye år – etter å ha styrt landet i siden 2003.

DE KJENNER BARE ERDOGAN Sila (26) er lut lei av ham og vil ha en endring.

Muharrem (18) elsker ham, og er sikker på seier.

Emre (22) flytter fra landet hvis han vinner.

For Fatmanur (21) finnes det bare ett valg.

Søndag 14. mai skal 64 millioner tyrkere med stemmerett avgjøre hvem som skal styre landet de neste fem årene:

Recep Tayyip Erdogan (69), som først ble statsminister i 2003, og som vant det forrige presidentvalget i 2018, der han fikk utvidet makt

Eller Kemal Kiliçdaroglu (74), som leder det største opposisjonspartiet CHP og har en splittet allianse av seks ulike partier i ryggen.

MOTSTANDERE: President Recep Tayyip Erdogan og motkandidat Kemal Kilicdaroglu

Hvem som får de unges stemme, kan bli svært avgjørende:

En fersk meningsmåling viser at bare 20 prosent av tyrkerne i aldersgruppen 18–25 år er klare til å stemme på Erdogan og hans islamsk forankrede parti, melder NTB.

Rundt 64 millioner er stemmeberettiget i det tyrkiske parlaments- og presidentvalget. Rundt 5 millioner personer er førstegangsvelgere.

– Han er så aggressiv

Sila Arslan (26) studerer molekylær biologi, og har for lengst bestemt seg for å stemme på Kilicdaroglu.

– Erdogan er den eneste lederen jeg har kjent. Det er åpenbart at man må endre nå. Jeg er lut lei av ham, forteller hun.

– Kilicdaroglu er også en gammel mann, enda eldre enn Erdogan faktisk, men han forstår oss unge bedre.

Økonomisk kollaps med skyhøy prisstigning er hovedårsaken, forklarer hun, og bringer et velkjent eksempel som er blitt et tema i valgkampen, nemlig prisen på løk:

– Vi tyrkere bruker løk i nesten all mat. Jeg kan huske at det kostet 0.75 lira for en kilo. Nå koster det 35 lira!

– I tillegg blir utdannelsesnivået dårligere og dårligere. Kvinners rett til å kle oss som vi vil kritiseres. Jeg er redd Tyrkia skal bli som Iran, sier Sila.

– Og det verste med Erdogan, er at han er så aggressiv.

Satser på studenter

Meningsmålinger kan tyde på at utfordrer Kilicdaroglu har mest grunn til å tro på støtte fra de unge velgerne, melder NTB.

– Erdogan har lavere oppslutning blant unge mennesker, forteller Emran Bakirci, forsker ved Konda meningsmålingsinstitutt.

– Førstegangsvelgere er mer moderne og mindre religiøse enn den gjennomsnittlige velgeren, og over halvparten sier de er misfornøyd med livet de lever, forteller han.

Mange elsker Erdogan

Men mange unge skal også stemme på Erdogan.

Det mest slående med presidentens tilhengere, er at de nærmest forguder ham, slik VG opplevde på ett av Erdogans siste valgmøter.

Én som virkelig er fan av presidenten, er den unge yrkesfageleven Muharrem Dal (18), som skal stemme for første gang.

– Tyrkia er presset fra alle kanter, og vi trenger en sterk leder mer enn noen gang. Erdogan har vist at han er en sterk, ambisiøs og ærlig leder, forteller Muharrem.

– Uten Erdogan kollapser Tyrkia. Jeg elsker ham og er sikker på at han vinner.

– Tror du han følger demokratiske spilleregler og gir fra seg makten hvis han taper?

– Det er ikke noen vits i å tenke på det, for han vinner. Erdogan leverer alltid på sine løfter.

Info Dette er Erdogan – Tyrkias sterke mann Recep Tayyip Erdogan (69) var en av grunnleggerne av partiet Rettferdighets- og utviklingspartiet (AKP), som vant valget i 2002.



Før det var Erdogan borgermester i storbyen Istanbul for et islamistisk parti.



Han var Tyrkias statsminister fra 14. mars 2003 til 28. august 2014, og har styrt som president siden.



Han vant et omstridt presidentvalg i 2018. Både det valget, og en folkeavstemning året før, ble kritisert for å ikke være fritt og rettferdig Vis mer

Vurderer å flytte

Økonomistudent Emre Kabul (22) skal også stemme på ny president for første gang, og vil ha Erdogan ut, selv om han egentlig ikke liker Kilicdaroglu.

– Vi har ikke noe godt alternativ til Erdogan, for Kilicdaroglu er heller ikke noe godt valg. Men med økonomien i krise, så må vi endre noe. Erdogan må gå. Han bryr seg ikke om problemene vi unge lever med.

– Tror du det blir et rettferdig valg?

– Det tør jeg ikke si for mye om, men jeg håper det. Hvis Erdogan vinner vil jeg flytte til utlandet.

– Hvor vil du helst bo?

– Italia eller Frankrike. Eller kanskje Norge?

– Hijab er også kvinners rettighet

Før Erdogan kom til makten, var det et skarpt skille mellom stat og religion, og det var blant annet forbud mot å bære hodesjal ved landets universiteter.

Det er en av sakene som betyr mest for sykepleierstudent Fatmanur Arslan (21).

– Det finnes bare ett valg for meg, og det er Erdogan. Du må huske at retten til å bruke hijab, også er en kvinnerettighet. Før fikk ikke religiøse kvinner studere eller jobbe i det offentlige, forteller hun.

Hun forteller om hvordan læreren hennes på barneskolen måtte bruke parykk på toppen av hijaben, før Erdogan fikk fjernet forbudet.

– Jeg har ikke levd på 1980- og 90-tallet, men jeg har lest om hvor fattig og korrupt Tyrkia var da. Erdogan har styrt lenge og gjort veldig mye bra for Tyrkia. Akkurat nå har økonomien problemer, men det vil snu.

Fatmanur mener alle tyrkere har personlig frihet som ikke kan sammenlignes med andre land i regionen.

– Alle kan være hvem de vil. Kristne, muslimer, sekulære, menn, kvinner og de fra LHBT-miljøet LHBT-miljøetLHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dette er et samlebegrep for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorganisasjoner og forskere..

– Men Erdogan er jo veldig negativ til rettigheter for skeive?

– Han er imot en normalisering av LHBT-livsstilen, og det er jeg også. Men alle skal få være den de vil.

Dette kan avgjøre valget:

Erdogan får skylden for år med økonomisk uro, høy inflasjon og valutakollaps.

En annen faktor i Erdogans disfavør er det ødeleggende jordskjelvet i februar som tok livet av mer enn 50.000 mennesker og avslørte år med uaktsomhet fra myndighetene.

Kilicdaroglu har på sin side anstrengt seg for å fjerne stemplet av Det republikanske folkepartiet (CHP) som ensidig sekulært, et stempel som religiøst konservative velgere bekymrer seg for.

For å dempe engstelsen blant denne gruppen har Kilicdaroglu foreslått en lov som garanterer kvinners rett til å bruke hodeskjerf.

Kilde: NTB

Info FAKTA OM VALGET I TYRKIA * Rundt 64 millioner er stemmeberettiget i parlaments- og presidentvalget i Tyrkia 14. mai. Ytterligere 3,4 millioner tyrkiske statsborgere som bor i utlandet, vil også få lov til å stemme. * Rundt 5 millioner personer er førstegangsvelgere. * Seks tyrkiske opposisjonspartier har samlet seg om en felles presidentkandidat – den mangeårige lederen for Det republikanske partiet (CHP), Kemal Kiliçdaroglu. * Til sammen stiller fire kandidater til presidentvalget, men i realiteten er det bare Kilicdaroglu som kan utfordre sittende president Recep Tayyip Erdogan. * Dersom ingen av dem får mer enn 50 prosent av stemmene, blir det en andre valgrunde 28. mai. Vis mer

