TUNGT TIL STEDE: Bildet viser ifølge Frankrikes militære tre russiske leiesoldater (de tre til høyre) nord i Mali. Det er ikke kjent når bildet er tatt, men det ble offentliggjort i januar 2022.

England med sanksjoner mot Wagner-ledere i Afrika: − Ansvarlige for tortur og drap på sivile

De har forlatt Ukraina. Nå vender den beryktede Wagner-gruppen igjen oppmerksomheten mot Afrika.

Kortversjonen Wagner-gruppens Jevgenij Prigozjin ber i en video soldatene om å forberede seg på en «ny reise til Afrika».

Wagner-gruppen har vært til stede i flere afrikanske land siden 2017. De opererer blant annet i Den sentralafrikanske republikk, Sudan, Mali og Libya.

Storbritannia innførte torsdag sanksjoner mot 13 individer og selskaper tilknyttet Wagner-gruppen i Afrika. De anklager dem blant annet for å stå bak tortur og drap på sivile.

Flere afrikanske land har inngått avtaler med Wagner-gruppen om ulike sikkerhetsoppdrag.

Eksperter mener Russland har interesse av at Wagner-gruppen er til stede i Afrika. Det kan øke Russlands strategiske innflytelse, og også gi tilgang på viktige råstoffer. Vis mer

Jevgenij Prigozjin – mannen som vakte oppsikt da han marsjerte inn i Russland med soldatene sine – viste seg denne uken i en video der han ønsker dem velkommen til Belarus.

I videoen ber han også soldatene i Wagner-gruppen om å samle krefter til «en ny reise til Afrika».

– Det var ikke noen, og det vil ikke bli noen, reduksjon i våre programmer i Afrika, sa han senere i et intervju med Afrique Média TV Afrique Média TVAfrique Média TV er en russisk-vennlig TV-kanal som retter seg mot fransktalende mennesker i aftikanske land. Kanalen har tidligere blitt knyttet til Wagner-gruppen, skriver BBC. , gjengitt av BBC.

I slutten av juni forsøkte også Russlands utenriksminister Sergej Lavrov å berolige afrikanske allierte. Prigozjins kuppforsøk vil ikke føre til at Russland trekker sine leiesoldater ut av land de har avtaler med, sa han.

Wagner-gruppen har ifølge tenketanken Council on Foreign Relations vært til stede i flere afrikanske land siden 2017. Mest aktive er de i Den sentralafrikanske republikk, Mali, Libya og Sudan.

Gruppens fremferd på kontinentet har vært gjenstand for kraftig kritikk.

I Mali anklages de blant annet for tortur og henrettelser, og i Sudan anklages de for å være en trussel mot freden og sikkerheten i landet.

Sanksjoner mot flere Wagner-ledere

Storbritannia kom torsdag med sanksjoner mot 13 personer og selskaper med tilknytning til Wagner-gruppen i ulike afrikanske land, og som de mener har forårsaket vold og uroligheter.

Sanksjonene forhindrer britiske borgere, selskaper og banker fra å gjøre forretninger med dem. Sanksjonene innebærer også innreiseforbud og at eventuelle midler i Storbritannia fryses.

Kommentar: De bruker frykt som våpen

– Wagner-gruppen begår grusomheter i Ukraina, i tillegg til at de opptrer uten å bli straffet i land som Mali og Den sentralafrikanske republikk, sier Storbritannias utviklingsminister Andrew Mitchell.

– Uansett hvor Wagner-gruppen holder på, har det katastrofale konsekvenser for lokalsamfunn, det forverrer eksisterende konflikter og ødelegger ryktet til landene som tar imot dem, legger han til.

Noen av de sanksjonerte er:

Ivan Aleksandrovitch Maslov leder Wagner-gruppen i Mali, ifølge britiske myndigheter. Gruppens soldater anklages for å stå bak en massakre på minst 500 mennesker i Moura i mars 2022. Det skal også ha foregått voldtekter og tortur i forbindelse med massakren.

Vitalii Viktorovitch Perfilev styrer Wagner-gruppen i Den sentralafrikanske republikk. Sammen med Konstantin Pikalov , som leder de militære operasjonene, anklages han for tortur og målrettede drap på sivile. Pikalov omtales Wagner-leder Prigozjins rådgiver og høyre hånd.

Wagner-gruppen anklages også for å ha bistått Sudan med våpen og militært utstyr. Tre selskaper som ifølge britiske myndigheter opererer på vegne av gruppen i landet, anklages for å være en trussel mot fred og stabilitet.

ANKLAGES FOR DRAP PÅ SIVILE: Den franske hæren offentliggjorde i april 2022 bilder fra en video som de sier viser russiske leiesoldater som begraver døde mennesker nær en militærbase nord i Mali.

Hvorfor er de i Afrika?

Årsaken til at flere afrikansk land har undertegnet avtaler med Russland og Wagner-gruppen er hovedsakelig sikkerhet, skriver Vanda Felbab-Brown ved instituttet Brookings i USA i en artikkel på instituttets nettsider.

Hun er blant annet ekspert på ikke-statlige væpnede grupper.

Tenketanken Council on Foreign Relations skriver at Wagner-gruppens oppdrag varierer i takt med behovene til landene – eller opprørsgruppene – de jobber for.

De har listet opp tre hovedoppgaver: Væpnet kamp og beskyttelse mot opprørsgrupper, sikkerhet og opptrening av soldater og å organisere kampanjer som sprer desinformasjon.

RUSSLAND-STØTTE: Russland samarbeider tett med myndighetene i flere afrikanske land. Her paraderer demonstranter i Burkina Faso et russisk flagg i gatene i Ouagadougou 2. oktober i fjor.

I Den sentralafrikanske republikk jobber Wagner-soldatene som sikkerhetsstyrker for presidenten. De kom til landet i 2018 for å støtte president Faustin-Archange Touadéra i kampene mot opprørsstyrker som angrep hovedstaden Bangui. I bytte mot beskyttelsen har selskaper med tilknytning til Wagner-gruppen ifølge eksperter fått fri tilgang på flere naturressurser.

I Mali er det meningen at Wagner-gruppen skal bistå i kampen mot terrorister og jihadister nord i landet. Landet har nå avsluttet avtalene sine med Frankrike og FNs fredsbevarende styrker, og er enda mer avhengige av Wagner-gruppen enn tidligere. I mange tilfeller har brutaliteten deres slått tilbake på Mali, mener Felbab-Brown.

I Sudan jobber gruppen med å trene opp lokale soldater og slå ned på motstand mot president Omar al-Bashir. Dette skal skje i bytte mot eksport av gull til Russland.

– Gruppens operasjoner i Afrika er fortsatt svært verdifulle for Russland. De bruker dem for å forlenge sin strategiske innflytelse og tilgang til viktige råstoffer skriver Vanda Felbab-Brown.

Hun tror likevel at det fremover vil jobbes for at Wagner-ledere i Afrika vil styrke båndene til russiske myndigheter i Kreml fremfor til Wagner-leder Prigozjin.

– Wagners opprør i Russland gjorde nok at afrikanske regimer ble mindre sikre på at Wagner-gruppen er en pålitelig partner, skriver hun, og påpeker at de afrikanske regimene har tatt Russlands – ikke Wagners – side i konflikten.

PS: I slutten av juli holdes det et toppmøte mellom Russland og flere afrikanske land i St. Petersburg i Russland.

