SÅ HØYT GIKK VANNET: Den mørke stripen på veggen viser hvor høyt vannet gikk inn på kjøkkenet til Beth og Brian Fuller i Naples.

Frykter høye dødsfall etter Florida-orkan: − Vannet fosset inn

NAPLES, FLORIDA/OSLO (VG) Sheriffen i Lee County i Florida, Carmine Marceno, sier i et intervju med TV-kanalen ABC at han frykter hundrevis av døde i området etter orkanen «Ian». Lokalbefolkningen forteller at de aldri har opplevd en verre storm.

– Det er hjerteskjærende. Vi har gjennomført noen redningsaksjoner og mange mennesker når vi ikke. Jeg har ikke bekreftede tall, men jeg vet definitivt at det er snakk om hundrevis, sier Marceno.

Florida-guvernør Ron deSantis fikk spørsmål om denne uttalelsen på en pressekonferanse torsdag morgen lokal tid. Han forsøkte å avdramatisere sheriffens uttalelser.

– Det er ikke noe som er bekreftet. Tallet fra Lee county er basert på hvor mange nødtelefoner som har kommet inn om at vannet har steget raskt hos folk. Mange av disse folkene forsøker man nå å finne ut om har kommet seg i trygghet. Man vet ikke hvordan det har gått med dem. Så i dagene som kommer vil vi vite mer. Håpet mitt er at folk har kommet seg høyere opp, sier deSantis.

Han sier så langt at to personer er bekreftet, og at det trolig er grunnet orkanen, men at de heller ikke vet sikkert at det er «Ian» som er årsaken.

– Verste stormen jeg har sett

I Naples, på Floirdas vestkyst, møter VG Craig Aboza. Han og kona Suzanne har bodd der i over 40, og opplevd en rekke orkaner.

– Men dette er den verste stormen jeg noen gang har sett. Vannet bare strømmet nedover veien, sier Craig.

Han og kona holdt seg i leiligheten ikke langt unna sjølinjen gjennom natten.

– Vinden bare knipset trærne i to. Det er katastrofalt. Vent til du ser lenger ned i gaten, sier Aobza.

KNUST: Deler av hjemmet til Brian og Beth Fuller er ødelagt.

Selv om vinden fra orkaner er svært kraftige og farlige, så er det vannet de ofte følger etter som tar fleste liv i orkaner, og dermed er det farligste.

Guvernør Ron deSantis beskriver enorme vannmengder og sammenligner det med en 500års flom. Det kan folk VG har møtt i de rammede områdene skrive under på.

– Veien var tørr, stormen var forbi og så begynte vannet bare å strømme nedover gaten.

SKADET: En husvegg er praktisk talt borte i Naples, Florida etter «Ian»s herjinger.

Vannet fosset inn

– Vi hadde 45 minutter og så fosset vannet inn, sier Brian Fuller.

Leiligheten til han og kona Beth ligger på grunnplan ikke langt fra stranden i Naples, og er helt ødelagt av vannmasser som har kastet møbler, sjøgress og søle om hverandre.

Naples er kjent for å være svært velstående med mange innflyttere nordfra, som ekteparet Fuller fra New Jersey.

Mens vannet totalvraket hjemmet deres, hadde de selv søkt tilflukt hos naboen i etasjen over.

– Vi har orkansikre vinduer. Vinden kunne du nesten ikke høre. Vi hadde strøm og internett frem til siste sekund. Det var ikke så skremmende, det var mer deprimerende, sier Fuller.

KNUSTE BÅTER: En båthavn i Fort Myers har fått hard medfart etter orkanen. VANN I GATEN: To menn flytter en madrass gjennom oversmøte gater i Naples. STORE VANNMENGDER: En flomrammet gate i sentrum av Fort Myers onsdag.

Over 2,5 millioner strømløse

Guvernør deSantis forteller at så godt som hele Lee county og Charlotte county er uten strøm. Totalt er over 2,5 millioner kunder uten strøm sørvest i delstaten.

Fort Myers, som ligger i Lee county, er ifølge deSantis «helt ødelagt» av orkanen. Byen står i praksis under vann.

– Det er også fare for kraftig flom hundrevis av kilometer fra der orkanen passerte, sier guvernøren, som ber folk være forberedt på at det vil ta år å bygge opp igjen etter de kraftige skadene den har medført.

USAs president Joe Biden har erklært katastrofe i delstaten etter orkanens herjinger, noe som gjør at føderale myndigheter kan bistå i opprydningsarbeidet.