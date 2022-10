TOALETTFEST: Ein gjeng flamingoar heldt seg inne på eit offentleg bad under orkanen i Florida.

Overlevde orkanen på dametoalettet

Stua saman hadde desse flamingoane «orkanfest» på toalettet i ein botanisk hage i St. Petersburg, medan naturkreftene herja utanfor.

Sidan «Ian» slo inn over Florida og austkysten i USA tidlegare denne veka, har det blitt delt bilete av katastrofale øydeleggingar.

Registrerte dødsfall er oppe i minst 66 i Florida, og fire personar er registrert døde i tilknytte hendingar i Nord-Carolina, fortel lokale myndigheiter til CNN.

Oppi alt det grufulle blir det også delt bilete i sosiale medium som gir håp. Av frivillige som bidreg til opprydding, redningsarbeid, samt av tobeinte og firbeinte som har overlevd dei sterke naturkreftene.

Eit bilete frå St. Petersburg sin botaniske hage har gått viralt på nett, etter at parken sjølv delte dette bilete på Twitter.

– Våre dyr er trygge og er saman med tilsette som ser til dei gjennom stormen, skriv dei.

– Flamingoane har ein orkanfest på badet, med mat, drikke og dansing.

Framleis farleg

Trass i at orkanen har roa seg, frå å vere ein kategori 4 orkan, for så å minke i styrke til kategori 1, er den no nedjustert og omtalt som ein post-tropisk syklon.

Fredag kveld trefte den land for andre gong, i Sør-Carolina, med ein vindstyrke på opp mot 140 kilometer i timen, ifølgje National Hurricane Center (NHC).

Orkanen har skapt katastrofale øydeleggingar i Florida, og kan bli den mest kostbare i delstaten si historie.

I kjølvatnet av orkanen er flaum eit stort problem, noko det kan vere i fleire dagar framover. Elveflaum dekker fleire byar, og prognosar tyder på at det kan halde fram ut i neste veke.

Lokal styresmakter åtvarar framleis om at det kan vere farleg å ta seg rundt i desse områda.

Alligatorar og slangar kan ha søkt ly

I dagane før orkanen trefte land vart folk sterkt oppfordra om å evakuere og søke sikkerheit. Slik fekk også mange med seg sine firbeinte vener. Men som vi veit, har det ikkje vore like enkelt for alle, anten det er husdyr eller ville dyr, å kome seg unna.

Allereie før orkanen trefte land vart innbyggjarar bedt om å vere oppmerksam på ville dyr, som alligatorar og slangar, som kunne søke ly frå stormen i hus og bygningar.

I ettertid har vi sett hjarteskjerande bilete av redningsarbeid for både tobeinte og firbeinte.