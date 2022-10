MANGE OM BEINET: Interessen var stor da denne vasen ble auksjonert bort.

Vasepris: 95 millioner kroner

Den var antatt å være verd 20.000 kroner. Så ble den solgt for litt mer.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Budkrig mellom et trettitalls åpenbart veldig interesserte kjøpere, de fleste av dem kinesere, sørget for å mer enn 4000-doble prisen på den kinesiske vasen, skriver The Guardian.

Vasen er en porselensvase av av typen tianqiuping, som betyr «himmelsk kule», og er 54 cm høy. Eieren, en fransk kvinne, hadde ikke engang sett vasen selv før hun la den ut for salg på auksjonsstedet Osenat i Frankrike.

Kvinnen hadde arvet den av sin mor, men den var opprinnelig anskaffet av bestemoren, som av auksjonarius omtales som en betydelig parisisk kunstsamler.

MING-VASE: Denne type vase er kjennetegnet av den rette halsen og kulerunde kroppen.

Vasen skal være fra 1900-tallet og ble beskrevet som ganske ordinær. Hadde den vært 200 år eldre hadde den imidlertid vært ekstremt sjelden, ifølge eksperter som skal ha vurdert vasen.

Likevel var det enorm interesse for vasen idet den ble lagt ut for salg, hovedsakelig fra kinesiske interessenter. Budkrigen som fulgte sendte prisen til værs, og endte til slutt på 7,7 millioner euro. Med påslaget til auksjonarius måtte kjøperen ut med 9,12 millioner euro - drøyt 95 millioner norske kroner.