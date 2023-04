SAMLER INN PENGER: Det er opprettet en innsamlingsaksjon for å dekke sykehusutgiftene til Payton Washington etter at hun ble skutt på en parkeringsplass.

Åpnet feil bildør - skutt

To cheerleadere i Texas gikk til feil bil på en parkeringsplass ved et kjøpesenter i Texas. Det ble skjebnesvangert.

Det er ikke alltid lett å finne tilbake til hvor man parkerte på store parkeringsplasser. For to unge kvinner i Elgin i Texas fikk det alvorlige konsekvenser.

Parkeringsplassen i denne saken ble også brukt for bildelingstjenesten til et cheerleader-lag i området.

På vei til det hun trodde var sin egen bil åpnet en av kvinnene bildøren, men der satt det en for henne ukjent person.

Kvinnen, Heather Roth, trakk seg kjapt tilbake, og skvatt fordi hun trodde det satt en fremmed person i hennes bil. Hun gikk tilbake og satte seg i venninnen Payton Washingtons bil, som hun kom fra i utgangspunktet.

Mannen hun overrumplet nærmet seg så bilen hun satt i, og Roth rullet ned vinduet for å si unnskyld og forklare at hun trodde det var sin egen bil hun var i ferd med å sette seg inn i. De har hun forklart ifølge ABC.

Mannen svarte med å ta frem en pistol og skyte, heter det i kvinnens forklaring.

Et vitne som jobber på stedet har forklart at mannen skjøt mot bilen gjentatte ganger. Kvinnen som gikk til feil bil ble lettere skadet, men venninnen Payton Washington ble skutt i beinet og i ryggen. Hun ble fraktet til et sykehus i nærheten, kritisk skadet.

Denne skytingen skjer kort tid etter en annen lignende nyhetssak som har fått mye oppmerksomhet. 16-åringen Ralph Yarl skulle hente brødrene sine i Kansas City i Missouri, men ringte på feil dør. Da ble han skutt av en 84 år gammel mann som bodde i huset.

En 25 år gammel mann er siktet i saken. Han stakk av fra stedet etter skytingen, men ble pågrepet hjemme kort tid etterpå.

