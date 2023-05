SHERIFF: Greg Capers i San Jacinto fylke fortalte om pågripelsen på en pressekonferanse.

Mistenkt etter masseskyting pågrepet

Mannen politiet tror drepte fem av sine naboer i Texas er pågrepet.

Politiet har pågrepet en mistenkt etter at fem mennesker ble funnet døde i Cleveland i Texas i helgen.

38-årige Francisco Oropesa har vært på rømmen siden fredag, og det har pågått en massiv jakt etter mannen.

Politiet tror han er identisk med mannen som skjøt fem naboer med en AR-15 rifle etter at en av naboene ba ham om å slutte å skyte utenfor huset sitt fordi barna ble holdt våkne av bråket.

MISTENKT FOR DRAP PÅ FEM: Francisco Oropesa

Oropesa ble ifølge NBC funnet mens han gjemte seg under skittentøy i et skap i tettstedet Cut and Shoot, etter at et tips ble ringt inn til FBI.

Myndighetene venter nå svar på fingeravtrykk for å avgjøre om de har tatt riktig mann. En ni år gammel gutt, opprinnelig fra Honduras, var et av ofrene i tragedien.