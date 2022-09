GRENSEN: Etter at alle flyginger mellom Norge og Russland ble suspendert som følge av Russlands invasjon i Ukraina, er Storskog grensestasjon i Øst-Finnmark den eneste åpne grenseovergangen mellom landene.

Norge sier «njet» til turistvisum for russere

Fire av ti russere som søkte visum til Norge i august, fikk avslag. Gjennom flere runder er den norske visumpraksisen overfor russiske borgere strammet inn. Så å si alle russere som søker om turistvisum, får nå avslag.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ferske tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser hvordan norske myndigheter gradvis har skjerpet reglene for å få visum til Norge for russiske borgere.

Nå stenges døren fra Russland til Norge ytterligere. VG meldte torsdag at norske myndigheter har midlertidig opphevet en visumavtale mellom landene fra 2008.

Innstramningene skjedde allerede i mai:

– Som hovedregel vil søknader om visum fra turister og til vennebesøk bli avslått, skriver fagansvarlig for visumsaker i UDI, Håvard Sæthre, i en e-post til VG.

Men den viktigste grunnen til avslag er tvil om søkeren har til hensikt å forlate Schengen-området innen utløpet av det visumet som vedkommende har søkt om, ifølge Sæthre.

Avslår flere

UDI behandlet 575 søknader om visum fra russiske borgere i august. 41 prosent av dem ble avslått.

Mellom januar og mai søkte 1667 russere om visum til Norge. Da fikk nesten alle søkerne grønt og visum til Norge. Andelen innvilgede visumsøknader lå da mellom 90 og 99 prosent.

I august ble altså 59 prosent innvilget.

En rekke EU-land har de siste dagene gjort innstramninger i sine visumregler overfor russere. Estland, Latvia, Litauen og Polen har siden mandag uttalt at landene avslår søknader om turistvisum fra Russland.

Finland strammer også inn. Grensestasjonene mellom Finland og Russland har vært blant få veier inn til for russere med visum til andre land i Schengen-samarbeidet. Det ønsker Finland å endre på, ifølge utenriksminister Pekka Haavisto:

– Finland ønsker ikke å bli et gjennomreise-land for Schengen-visum som andre land har utstedt, sa den finske utenriksministeren i New York onsdag.

Få søker asyl

En annen vei til vesten for russere, er å søke asyl. Men for å søke asyl i Norge må personen klare å ta seg fysisk til Norge.

Hittil i år har 219 russiske statsborgere søkt asyl i Norge, viser statistikk fra UDI.

I slutten av mai ble visumpraksisen for russere endret. Disse søknadene blir nå behandlet etter visumpraksis for oransje gruppe, opplyser UDI

– I oransje gruppe vil foreldre, barn og ektefeller som hovedregel få visum, mens det er mer naturlig å avslå søknader for søsken, fjerne slektninger og kjærester. Det vil også være vanskeligere, men ikke umulig, å få visum for forretningsreiser og besøk med et kulturelt formål, ifølge Håvard Sætre i UDI.