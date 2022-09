INDRE KRETS: Ekspert på Wagner-gruppen Karen Philippa Larsen mener Jevgenij Prigozjin (t.h.) nå er i Putins indre krets.

«Putins kokk» erkjenner å stå bak Wagner-gruppen: − Spesielt

Mannen som er best kjent som «Putins kokk», Jevgenij Prigozjin, har i årevis benektet å være sjef for Wagner-gruppen. Nå innrømmer han at han er mannen bak den hemmelige, private russiske hæren.

Det er på sitt eget firmas konto på det russiske sosiale mediet VKontakte at Prigozjin kommer med nyheten mandag.

– Dette er bemerkelsesverdig, sier Karen Philippa Larsen ved Dansk Institut for Internationale studier til VG.

Hun har studert Wagner-gruppen over lengre tid.

– Det lå riktignok litt i kortene ut fra de videoene vi har sett der Prigozjin har vært i fengsler og straffeleirer og prøvd å rekruttere soldater til krigen. Men samtidig er dette spesielt med tanke på at han har gått til søksmål mot Bellingcat for at de skrev at det var han som sto bak Wagner-gruppen.

Info Dette er Wagner-gruppen Wagner-gruppen er det som på engelsk kalles PMC (private military company) – altså en paramilitær gruppe.

Gruppen har deltatt i ulike kriger og konflikter, som i Donbas i Ukraina i 2014, borgerkrigen i Syria, Mali og Den sentralafrikanske republikk.

Norge og EU har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen for brudd på menneskerettigheter i Mali.

Bellingcat har tidligere anslått at Russland har utplassert nesten 8000 leiesoldater fra Wagner-gruppen i Ukraina, og at så mange som 3000 av dem kan være drept. Vis mer

I mars i år saksøkte Prigozjin grunnleggeren av gravekollektivet Bellingcat for å ha omtalt sine forbindelser til Wagner-gruppen. I sommer saksøkte han Bellingcat igjen – denne gangen i et forsøk på å få droppet sanksjonene mot seg selv.

Prigozjin vant ikke frem med søksmålene.

Videoen skal vise Prigozjin rekruttere fanger til Wagner-gruppen:

– Viktig å få ut noe positivt

Larsen sier at det også er interessant at Prigozjin bekreftet at Wagner-gruppen har vært i Syria, afrikanske land og andre steder.

– Hva kan årsaken være til at han går ut med dette nå?

– Jeg tolker at det er noe de har behov for å gjøre nå som det skal mobiliseres. Det er viktig å få ut noe positivt fra russisk side. Han snakker mye om patriotisme og at det er profesjonelle soldater som har forsvart de forsvarsløse. På denne måten håper de å komme bedre ut med mobiliseringen, sier Larsen.

Hun mener Wagner-grupper har endret profil siden krigens start.

– Fra å være noe som det ikke skulle snakkes om, har det være store rekrutteringskampanjer med billboards og det hele, sier hun.

Dette udaterte bildet frigitt av det franske forsvaret, viser russiske leiesoldater nord i Mali. Leiesoldatene knyttes til Wagner-gruppen.

Putins nærmeste krets

Prigozjin har den siste tiden tatt en stadig mer offentlig rolle, gjennom å delta i begravelser for Wagner-soldater og besøk til rekrutteringssenter – med presse til stede.

– Tror du Prigozjin har personlige ambisjoner med dette?

– Jeg har sett folk på sosiale medier som skriver at de vil stemme på ham, og det kan være at han har personlige ambisjoner. Men det vet vi lite eller ingenting om nå, sier Larsen.

Hun peker på at det kan være andre grunner til at Prigozjin står frem som Wagner-sjef:

– Det kan være et ønske om anerkjennelse både til ham selv og gruppen for den innsatsen de har gjort i krigen, sier hun.

– Tror du han tilhører Putins nærmeste krets nå?

– Ja, det tror jeg faktisk. Med tanke på alt han har gjort det siste halvåret, er han nok en favoritt hos Putin.

Karen Philippa Larsen synes også Prigozjins «skapelsesberetning» om Wagner er interessant:

– Tidligere har det vært sagt at den russiske generalstaben var interessert i å lage en privat militær gruppe. Prigozjin skulle være valgt som den oligark som skulle skape og drive Wagner – og altså ikke, som man får inntrykk av i hans forklaring nå, selv fått ideen til å grunnlegge og finansiere Wagner-gruppen.

Etterlyst

Prigozjin er, som Putin, oppvokst i St. Petersburg. Han drev med langrenn som barn og gikk på en sportsskole. I 1981, i det gamle Sovjetunionen, ble han dømt til 12 års fengsel for tyveri, svindel og prostitusjon.

Etter at han slapp ut av fengsel i 1990, så han businessmulighetene i det nye Russland, og begynte som pølseselger, på supermarkeder og restauranter.

Sommeren 2001 hadde Vladimir Putin med seg Frankrikes daværende president Jacques Chirac til en fasjonabel restaurantbåt – og ble imponert av Prigozjin, som selv sto for serveringen.

Dette skal ha vært starten på Prigozjins nære forhold til Kreml, som har gitt ham cateringoppdrag som har gjort ham til en rik mann.

WANTED: Prigozjin står på FBIs ettersøktliste. Han er anklaget for innblanding i det amerikanske presidentvalget i 2016.

I dag er han kjent som en meget omdiskutert forretningsmann. Han beskyldes blant annet for å finansiere «trollfabrikkene», og for at han skal ha vært sentral i den russiske involveringen i det amerikanske valget i 2016 – noe som fikk FBI til å sette ham på sin ettersøkt-liste.

Selv benekter han alt dette.

Norge og EU har innført sanksjoner mot Prigozjin etter Wagner-gruppens brudd på menneskerettigheter i Mali.