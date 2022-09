STOR POLITIINNSATS: Politet har sperret av et område og undersøker området rundt trappeoppgangen hvor ødeleggelsene har skjedd.

Eksplosjon i Stochkolm - evakuerer

Politiet er på plass med store ressurser i Huvudsta i Solna kommune nord for Stockholm.

I Sverige har politiet fått mange telefoner fra folk som skal ha hørt et kraftig smell ved en bygård i Solna kommune, skriver Expressen. Politiet bekrefter overfor SVT at det har skjedd en eksplosjon.

Daniel Wikdahl ved Stockholmspolisen sier til VG at det foreløpig ikke er funnet noen skadede.

– Men søket pågår fortsatt, sier han klokken 23.55.

– Vi har evakuert folk i trappeoppgangen, og vi vurderer fortløpende om vi også må evakuere nærliggende oppganger.

Han sier det er store skader på huset, men politiet kan ikke fastslå om det er en bombe som har eksplodert.

– Vi vet ikke hva som har skjedd, men vi mistenker at det har skjedd noe kriminelt.

Wikdahl sier politiet er på stedet med store ressurser og avhører vitner som kan ha sett noe.

– Det vil ta tid å strukturere innsatsen på stedet.

Politiet ser også etter eventuelle overvåkingsbilder som kan bidra til å løse saken.

Det pågår aktivt søk i områder for å forsikre seg om at det ikke finnes flere farlige gjenstander, ifølge avisen.

Expressen har vært i kontakt med beboere i området, og ifølge en av dem skal hele huset ha ristet og det skal være snakk om omfattende skader på bygget.

– Alle naboene kom ut og sto på balkongene, sier beboeren til Expressen.

Det er så langt ikke meldt om noen personskader.

Det ble ringt inn et femtitalls nødsamtaler og smellet kunne høres over store deler av området nord for Stockholm.

Huvudsta ligger nordvest for Vasastaden i Stockholm sentrum.