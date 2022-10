MÅLES: Hamse (6 md.) er syk og underernært. Bildet er fra Puntland i Somalia.

Somalia sulter: − Barna har begynt å dø

Seks måneder gamle Hamse henger slapt i morens armer, da hun skal måles av legene. Målebåndet går rett på rødt, og viser det alle kan se: Hun er underernært og syk.

Publisert: Nå nettopp

For landene på «Afrikas horn», kontinentets østlige spiss, er tørken verre enn på fire tiår. I skyggen av krigen i Ukraina, har en sultkatastrofe vokst frem i Etiopia, Eritrea, Kenya og Somalia.

Leirer for internt fordrevne fylles opp. De flykter fra tørke, forsterket av klimaendringer.

– Det er helt stille i leirene. Man hører ikke lyden av lek. Barna har begynt å dø. De er så utmattet at de ikke orker å gråte.

Slik beskriver fotograf Håvard Bjelland leiren Haji Kheir, i Puntland i Somalia, der han har vært på oppdrag for Kirkens Nødhjelp nylig. Flere av bildene i denne saken er fra den reisen.

– Jeg har sett mye fælt, men dette er noe av det verste. Folk venter på hjelp, eller på å dø, sier han.

Under: kartet viser områder i Somalia der dødelig sult truer

Dobbelt så ille som 2019

Over 200 hjelpeorganisasjoner slo nylig alarm: Hvert fjerde sekund dør et menneske av sult.

345 millioner mennesker opplever nå akutt sult, og dette er over dobbelt så mange som i 2019, går det fram av et åpent brev der fra hjelpeorganisasjoner over hele verden la frem under FNs hovedforsamling i New York i september.

Somalia er aller hardest rammet, målt i andel av befolkningen.

VENTER PÅ LEGE: Caasho Adan Hassan og datteren Hamse.

Og én av de som er syk er lille Hamse, som fikk sin tynne arm målt av leger da Kirkens Nødhjelp besøkte leiren.

Legene har forsøkt å gi henne en kaloririk grøt. Men hun er for svak til å ta til seg næring.

Moren, Caasho Adan Hassan (30), fortalte Kirkens Nødhjelp at familien ikke har nok mat eller vann. Før de kom til leien hadde de 200 beitedyr . Nå er kun noen få syke og døende dyr igjen.

Både hjelpeorganisasjoner og flere internasjonale nyhetsbyråer har omtalt sultkatastrofen i Somalia. I slutten av september sendte nyhetsbyrået AP ut flere bilder som viser hvordan buskapen dør i tørken.

MISTER DYRENE: Et bilde fra Associated Press fra slutten av september viser døde husdyr i Dollow i Somalia.

Først dør dyrene ...

Fotograf Håvard Bjelland så en rekke døde dyr under reisen til Puntland. I sultrammede områder er det et svært alvorlig tegn.

– Folk vet at først dør dyrene. Så begynner mennesker å dø, sier han.

Jørgen Haldorsen, som leder avdeling for internasjonale programmer og beredskap i Røde Kors i Norge, kom i forrige uke hjem fra en reise til Somaliland. Nylig reiste han også i Kenya.

– Det er desperat situasjon. Mennene er ut på leting etter beite til husdyr, og ofte er mødrene igjen alene. Uten mat til barna sine. Det er en dramatisk underernæring blant barna, sier Haldorsen til VG.

Tørken har ført til at også grunnvannet har sunket. Dermed tørker brønner opp, og de som sulter mangler også rent drikkevann.

I Somalias naboland Kenya er regionen Turkana også hardt rammet av tørke. Norges Røde Kors traff firebarnsmoren Lochuch Nabuin Awose.

– Selv om de gråter fordi de er sultne, er det ingenting jeg kan gjøre for dem. Det er ikke noe håp. Ingenting annet gjenstår enn døden, fortalte moren til organisasjonen.

1 / 3 KENYA: Lochuch Nabuin Awose er mor til fire barn under fem år, i det hardt rammede området Turkana, i Somalias naboland Kenya. MISTET ALT: Hashi Bihi Jama (88) hadde 100 dyr. Han har mistet dem alle sammen. Han sier at grunnen til at dyrene dør er mangel på mat for dyrene, mangel på vann og sykdommer. Bildet er fra Somaliland. Regina Nakwamoru Kono viser fram skrotten av en død kamel i et uttørket elveleie i Turkana, Kenya. Hun hadde tre kameler. Nå er det kun to igjen. forrige neste fullskjerm KENYA: Lochuch Nabuin Awose er mor til fire barn under fem år, i det hardt rammede området Turkana, i Somalias naboland Kenya.

– Den globale situasjonen med høyere priser på matvarer og drivstoff, betyr at folk er enda mer avhengige av sine husdyr. Men dyrene deres dør, forteller Haldorsen i Norges Røde Kors.

– Skyldes tørken klimaendringer tror du?

– Det er det ingen tvil om. De vi treffer forteller om mer ekstremvær. Tørkeperiodene er verre enn før, men når det først regner er det mer intenst, elvebunnene er harde, og faren for flom øker.

De første indikasjonene på at en svært alvorlig krise var under utvikling i Somalia, kom i juni. Da sendte nyhetsbyrået AFP ut disse bildene av underernærte barn på et sykehus i Mogadishu i Somalia:

1 / 2 ALVORLIG UNDERERNÆRING: Et barn får behandling ved Banadir barselsykehus i Somalia på et bilde fra juni. ALVORLIG UNDERERNÆRING: Et barn får behandling ved Banadir barselsykehus i Somalia på et bilde fra juni. forrige neste fullskjerm ALVORLIG UNDERERNÆRING: Et barn får behandling ved Banadir barselsykehus i Somalia på et bilde fra juni.

I begynnelsen av september besøkte FN-toppen Martin Griffiths Somalias hovedstad Mogadishu.

– Sult står for døra, og vi får nå siste advarsel, sa Griffiths, som er sjefen for FNs kontor for humanitære saker (OCHA), Martin Griffiths, på en pressekonferanse i Mogadishu.

Han viste til at fire uteblitte regnsesonger på rad, flere tiår med krig og konflikt, store folkeforflytninger og økonomiske problemer skyver folk til randen av hunger.

Det ble advart om at 1,5 millioner barn, en femdel av Somalias barn, risikerer alvorlig underernæring og sultedød.

Frykter massiv død

En av legene i leiren som Kirkens Nødhjelp besøkte i Puntland, Dr. Hassan Isse, utsendt fra Somalias helsedepartement, forteller til organisasjonen at 80 prosent av barna under 5 år underernært.

– De har lite eller ingen ting å stå imot når sykdom rammer dem. Fem små barn har allerede måttet gi tapt, og ligger nå begravet, sier han i en skriftlig uttalelse sendt via Kirkens Nødhjelp.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

– Dersom regnet nå igjen uteblir, og det ikke kommer inn massiv hjelp utenfra, vil vi miste kontrollen og se massiv død i denne leiren, men også i andre og store deler av Somalia de nærmeste månedene, sier legen.

Nyhetsbyrået AP besøkte en flyktningleir for tørkerammede utenfor Mogadishu i Somalia i begynnelsen av september.

Der traff de Fatuma Abdi Aliyow. Hun satt på bakken foran to små jordhauger.

Gravene til hennes to små sønner, som døde av underernæring.

1 / 2 MISTET BARNA: Fatuma Abdi Aliyow ved graven til sine to sønner som døde av underernæring i begynnelsen av september. FORDREVET: Maryan Madey med datteren Deka Ali (1) etter å ha flyktet til en leir for internt fordrevne. forrige neste fullskjerm MISTET BARNA: Fatuma Abdi Aliyow ved graven til sine to sønner som døde av underernæring i begynnelsen av september.

Sulten brer seg

Den globale matmangelen, forsterket av krigen i Ukraina, har ført til sterkt økte priser og sult også på den andre siden av kontinentet, i Nigeria.

Leger uten grenser har dokumentert at det er en alvorlig mangel på mat, som rammer særlig små barn, nordvest i Nigeria, der over 115.000 barn er behandlet for akutt underernæring.

– Med den økede usikkerheten, klimaendringer og global inflasjon av matvarepriser i en post-pandemisk verden, kan vi bare forestille oss at denne krisen blir verre, sier Simba Tirima, landsjef i Leger Uten Grenser i Nigeria.

I delstaten Zamfara er det registrert en økning på 64 prosent flere underernærte barn, sammenlignet med i fjor. I Mashi-området viste tall i juni at over 30 % lider av alvorlig akutt undernæring.