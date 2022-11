KORNSKIP: Ukraina er en av verdens viktigste korneksportører. Her er et ukrainsk kornskip til havn ved Istanbul i juli.

Kornavtalen med Russland gjenopptas

Russland trakk seg fra den viktige kornavtalen med Ukraina i forrige uke etter et angrep mot Svartehavsflåten på Krim. Nå er den på plass igjen.

Dette bekrefter det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Tyrkias president Erdogan arrangerte samtaler mellom de to landene tirsdag kveld, og fortalte Reuters at han hadde fått en bekreftelse fra Russland om at de ønsket å være med igjen på avtalen.

Kremls talsperson Dmitry Peskov ga utrykk for det motsatte, og sa at kontakten mellom partene fortsetter, men at Russlands deltagelse i avtalen fortsatt er satt på pause:

– Så langt i denne saken, fortsetter kontakten. Dere vet at presidenten snakket med Erdogan i går. Det var en veldig lang og detaljer samtale. Som før, så har Russland pauset sin deltagelse grunnet manglende mulighet til å garantere sikkerheten til disse skipene, sier Peskov ifølge Interfax.

Til tross for dette har flere skip lastet med ukrainsk korn fått seile i løpet av helgen.

Viktig korneksportør

Ukraina var fram til krigen startet i februar en av verdens største eksportører av korn, mais og solsikkeolje. Men eksporten stanset helt som følge av en russisk blokade.

I juli kom eksporten i gang igjen etter at Russland og Ukraina hadde inngått separate, men likelydende avtaler med Tyrkia og FN om utskiping av korn fra den ukrainske havnebyen Odesa.

Beslutningen om å trekke Russland fra avtalen, skjedde som følge av angrepene mot skip på Krim-halvøya, skrev det russiske forsvarsdepartementet på Telegram for noen dager siden.

Ifølge russiske myndigheter ble en minesveiper i den russiske svartehavsflåten ødelagt i et droneangrep mot Sevastopol på Krim i morgentimene lørdag. Myndighetene anklager Ukraina for å stå bak angrepet.

Ukraina kritiserer beslutningen og kaller det et «falsk påskudd» å oppgi droneangrep som årsak.