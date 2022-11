Alaa Abdel Fattahs søster Sanaa Seif under en protest i London 1. november. T.h.: Caroline Lucas, en britisk parlamentariker fra De grønne.

FN krever at egyptisk aktivist løslates umiddelbart

FN krever at den egyptiske og sultestreikende aktivisten Alaa Abdel Fattah løslates umiddelbart.

NTB

Alaa Abdel Fattah er en av Egypts mest kjente demokratiforkjempere. Han soner nå en dom på fem års fengsel, og både familien og menneskerettsforkjempere frykter at han kan dø når som helst.

– FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Turk har uttrykt dyp beklagelse over at egyptiske myndigheter ennå ikke har løslatt bloggeren og aktivisten Alaa Abdel Fattah, sa Turks pressetalskvinne Ravina Shamdasani i Genève tirsdag.

– Vi er svært bekymret for helsen hans, la hun til.

Han har hverken tatt til seg mat eller drikke siden klimatoppmøtet startet i Sharm el-Sheikh søndag. Inntil tirsdag i forrige uke sultestreiket han delvis med et inntak på 100 kalorier per dag, men aksjonen ble trappet opp idet klimatoppmøtet nærmet seg.

Søndag ba Amnesty International om at han løslates umiddelbart, samtidig som det ble advart om at 40-åringen kan komme til å dø innen tre døgn.