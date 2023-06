FORTVILET: Red Terry forteller om kaldsvette og panikkanfall etter at gassrørledningen Mountain Valley Pipeline kom inn i livet hennes. Selskapene bak ødela eiendommen hennes for å gjøre klar for å grave ned rørene.

Kampen mot gassrøret: Får miljøversting rett gjennom hagen

BENT MOUNTAIN (VG) President Joe Biden unngikk økonomisk kollaps. For Red Terry er det en personlig katastrofe.

Kortversjonen På Red Terrys eiendom i Bent Mountain, Virginia, skal kontroversielle gassledningen Mountain Valley Pipeline (MVP) bygges, mot hennes vilje.

President Joe Biden og republikanerne inngikk en avtale for å unngå økonomisk kollaps, og overraskende nok inkluderte avtalen fullføringen av MVP.

Det har vært mange protester og søksmål mot prosjektet, men avtalen vil hurtigbehandle tillatelser, og MVP er i praksis skjermet fra søksmål.

Kritikere er bekymret for miljøpåvirkningene samt risikoen for lekkasjer og gasseksplosjoner. Vis mer

66-åringen vandrer utover gressplenen sin.

– Dette er himmelen min, sier Red Terry, om eiendommen som har vært i hennes manns familie i syv generasjoner.

Noen få skritt senere tråkker hun ut i et steinete, grått beltespor – for henne et helvete.

Mot den klare viljen til Terry-familien er det her, på deres eiendom, klargjort for å grave ned rør til den kontroversielle gassledningen Mountain Valley Pipeline (MVP).

– Helt siden dette gikk gjennom, har jeg følt at jeg trenger å kaste opp 24 timer i døgnet, sier Red Terry mens hun viser VG rundt på eiendommen sin i Bent Mountain i Virginia.

SÅR: Mountain Valley Pipeline skal legges gjennom flere hundre kilometer med ellers uberørte skogsområder i Vest-Virginia og Virginia.

Info Fakta: Mountain Valley Pipeline (MVP) En gassrørledning på 488 kilometer under bygging fra Vest-Virginia til Virginia.

Skal står ferdig i løpet av 2023, etter å ha blitt inkludert i avtalen om USAs gjeldstak.

Skal frakte skifergass fra Marcellus og Utica-formasjonene i Vest-Virginia.

Selskapene bak MVP er blant andre Equitrans Midstream og NextEra Energy Resources.

Har begått et hundretalls overtredelser av vannstandarder i arbeidet med å legge rørledningen. Vis mer

Gassen og gjeldstaket

I årevis har det vært en intens dragkamp mellom aktørene bak MVP og motstandere, langs den 487 kilometer lange ruten gjennom Vest-Virginia og Virginia.

Etter en uvanlig hestehandel i Det hvite hus, ser det ut som at slaget er tapt for Red Terry og motstanderne.

Kongressen og president Biden måtte nylig ha en vedtatt avtale om å heve det såkalte gjeldstaket for å unngå at statskassen gikk tom for penger.

Hvis ikke truet økonomisk kollaps med uante globale ringvirkninger.

SENATOR: Demokraten Joe Manchin, senator fra Vest-Virginia, har i lang tid kjempet for Mountain Valley Pipeline, tatt imot donasjoner fra selskapene bak, og er mannen som fikk endelig godkjennelse av rørledningen inn i avtalen om USAs gjeldstak.

Bare dager unna, ble en majoritet av republikanerne og Biden-administrasjonen enige.

Men i avtalen lå det en overraskelse: Ferdigstilling gassrørledningen MVP skulle med på lasset.

Store deler av rørledningen er lagt, men gjennom protestaksjoner og søksmål har det lenge sett vanskelig ut å fullføre siste rest – blant annet i hagen til Terry.

Nå skal alle gjenværende tillatelser hurtigbehandles. En annen del av avtalen skjermer MVP i praksis fra søksmål.

AKSJON: Red Terry gjennomførte i 2018 en aksjon oppe i et tre i 34 døgn for å stoppe huggingen av trær der hun bor.

Frykt for livet

Først fikk selskapene bak MVP ekspropiere ekspropiereNår offentlige myndigheter tillater tvangskjøp av privat eiendom for å legge til rette for eksempel infrastruktur. deler av eiendommen til Terry-familien. Så kom skogsmaskinene for å rydde skog på svogerens eiendom like ved.

Da bestemte Red seg for å aksjonere. I 34 dager, døgnet rundt, bodde hun i en skrøpelig trehytte ti meter oppe i et av trærne som skulle fjernes.

– De stoppet å kutte ned trærne mine. Og så fikk de nok. Advokaten min sa at vi kom til å måtte betale dem 1000 dollar for hver dag vi fortsatte med aksjonen, forteller Terry.

MOTSTAND: En stor plakat i den lille byen Newport i Virginia, som valgte å flytte en skole vekk fra byen da rørledning ble lagt ned gjennom lokalsamfunnet.

Gassrørledningen skal bukte seg gjennom flere hundre kilometer skog, elver, bekker, våtmark og krysse USAs nasjonalsti Appalachian Trail.

Vannkvalitet, truede dyrearter og økosystem kan bli påvirket.

Det er også stor bekymring for erosjon erosjonErosjon er en prosess hvor bergarter, mineraler, jord eller andre løsmasser slites løs og flyttes til et annet sted av vind, vann eller is. Kilde: Store norske leksikon. i den porøse grunnen, og ikke minst hvordan milliardene av kubikkmeter med gass vil virke inn på miljøet.

Men for Terry og andre som har eller kan få den inn på egen eiendom, er det også en frykt for livet – lekkasjer og i verste fall en eksplosjon.

– Det er bare helt umulig at den kan gå over disse fjellene på en trygg måte, sier Terry.

Dette er ikke første gang Biden godkjenner et omstridt olje- og gassprosjekt. VG besøkte den isolerte bygda på Alaskas tundra som preges av en annen konflikt. Les reportasjen under:

Les også Oljekamp på tundraen NUIQSUT (VG) President Joe Biden lovet å beskytte Alaskas villmark. Nå har han bestemt seg for å forsvare et…

FORENT: Jammie Hale, t.v., og David Seriff, begge motstandere. Rørene bak har ligget der i lang tid i påvente av å bli gravd ned – i mellomtiden ruster de til.

– Panikk

I 2014 fikk David Seriff et brev. Et selskap ville legge en rørledning gjennom eiendommen hans – faktisk gjennom huset hans, forteller han.

– Vi fikk panikk, sier Seriff på vei opp til et høydedrag på Brush Mountain, en times kjøring fra Red Terrys eiendom.

Mens Seriff til slutt slapp å få ruten på sin eiendom, klarte ikke naboen på 90 år med hestedrift å unngå det.

Vel oppe på høyden kan vi se hvordan de skogkledde åsene er påført ett buktende arr der rørledningen skal komme.

Som de fleste av motstanderne, trodde Seriff at de kanskje hadde klart å stoppe rørledningen.

Ett av selskapene selv uttalte at det var liten sannsynlighet for fullføring.

– Vi må prøve hver eneste rettslige metode, og deretter må vi prøve sivil ulydighet. Vi har ikke noe annet valg. Vi må få Greta over her til å hjelpe oss, sier han og sikter til den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg.

AKTIVIST: Jammie Hale har blitt arrestert to ganger i kampen mot Mountain Valley Pipeline.

Senatorens spill

Mannen bak gassfinten i avtalen om gjeldstaket, er den konservative demokraten Joe Manchin, en senator som har satt seg på vippen overfor Bidens lovforslag en rekke ganger.

– Vi trodde vi hadde vunnet. Så kom Manchin på banen, sier Terry.

Senatoren har mottatt millioner av kroner i donasjoner fra gasselskaper, i likhet med Chuck Schumer, demokratenes majoritetsleder i Senatet.

Møt Joe Manchin: Demokraten som er Bidens verste mareritt

GRÅTT: Red Terry på det grå beltet ved egen hage hvor rørledningen nå trolig skal graves ned. I desember starter rettssaken hvor Terry-familien skal kreve økonomisk kompensasjon for å ha blitt fratatt eiendom med offentlige myndigheters velsignelse.

– De jobber bare for seg selv, sin grådighet og fråtsing. De jobber ikke for det amerikanske folket, sier Jammie Hale, en annen motstander.

Vannkilden hans ble ødelagt etter at byggingen av MVP begynte der han bor. To ganger har han blitt arrestert etter å ha aksjoner.

– Vi har ingen mulighet til å stoppe dette, foruten å sette våre egne kropper i veien for dem, sier Hale.

TOPOGRAFI: David Seriff viser frem et topografisk kart hvor rørledningen skal gå, en kort gåtur fra huset hans. Han mener selskapene bak velger billigste og korteste rute, til tross for kupert terreng med fare for jordskred og erosjon – som kan forårsake eksplosjon.

MVP: Grundig undersøkt

Rørledningens støttespillere mener at MVP vil gi verden sårt tiltrengt gass, enda viktigere grunnet Ukraina-krigen som har svekket tilgangen på russisk gass.

Det er også blitt fremhevet hvordan gass i alle fall er bedre enn kull.

Andre påpeker at demokraten Manchin kan bli en viktig vippestemme på andre miljøspørsmål i Senatet – men da må han vinne gjenvalg i republikanske Vest-Virginia, noe hans MVP-seier kan bidra til.

– MVP-prosjektet har gått gjennom flere undersøkelser på miljøspørsmål enn noen annen naturgassledning i USAs historie, og blitt tildelt de samme føderale og delstatlige tillatelsene tre ganger, samt gjentatte ganger blitt utfordret i retten, sier Thomas Karam, styreleder for Equitrans Midstream, rørledningens operatør, i en pressemelding.