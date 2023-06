Frederiksen gir all sin Nato-støtte til Stoltenberg

BRUSSEL (VG) Mette Frederiksen har gjennom to måneder benektet at hun ønsker å bli generalsekretær i Nato. Nå legger den danske statsministeren all sin støtte bak en forlengelse for Jens Stoltenberg.

– Stoltenberg har vært fremragende, ganske enkelt, i spissen for Nato i mange år, sa Frederiksen på det såkalte Folkemøtet på Bornholm torsdag.

– Så hvis vi kan få ham til å fortsette, vil jeg mene at det er en riktig, riktig god løsning, la hun til.

Da Danmarks Radio spurte om hun kunne være interessert i posten, svarte den danske statsministeren slik:

- Jeg er svært glad i jobben min, og den har jeg tenkt å fortsette å passe. Så nei, jeg er ikke på vei til Nato, sa hun.

Høyaktuell

21.april i år var VG først med å bringe nyheten om at Mette Frederiksen var høyaktuell for å bli Stoltenbergs etterfølger i Nato. Opplysningen var basert på informasjon fra hyt diplomatisk nivå i forsvarsalliansen.

To kilder bekreftet da overfor VG at hennes navn var på bordet blant Natos 31 toppledere - de som endelig bestemmer hvem som skal lede Nato fra hovedkvarteret i Brussel.

Artikkelen ble raskt fanget opp av danske medier, som siden har hatt utallige artikler om muligheten for at deres statsminister skulle bytte jobb og flytte til Brussel.

Også de siste ukene har kilder bekreftet overfor VG at hun var et av et fåtall navn som ble vurdert.

Spekulasjonene skjøt ytterligere fart da den danske statsministeren ble invitert til toppmøte med USAs president Joe Biden 5.juni.