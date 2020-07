STATSMINISTER: Boris Johnson. Foto: REUTERS

Slik vil Storbritannia bekjempe fedme: Oppfordrer overvektige til å gå ned 2,5 kilo

Mandag skal Boris Johnson presentere sin plan for å bekjempe fedme i Storbritannia. Samtidig oppfordrer helseminister Matt Hancock overvektige om å gå ned 2,5 kilo.

Etter at en ny studie viser at overvektige har økt sjanse for å bli alvorlige syke eller død av coronaviruset har Boris Johnson og den britiske regjeringen bestemt seg for å ta tak.

– Jeg er redd vårt flotte land, sammenlignet med andre europeiske land, er betydelig tykkere enn de fleste andre, bortsett fra Malta av en eller annen grunn. Det er et problem, sa Johnson i slutten av juni.

Ifølge WHO er rundt 650 millioner mennesker overvektige, som de definerer alle med en BMI på over 30.

Ifølge Public Health England regnes mer enn 60 prosent av de voksne i Storbritannia som overvektige, skriver Reuters.

– Alle vet det er vanskelig det kan være å gå ned i vekt, sier statsminister Johnson, som selv gikk ned vekt etter å ha ligget på respirator med coronavirus, ifølge nyhetsbyrået.

– For å bidra til å støtte folk må vi redusere de som påvirker andre veien, som reklamer og kampanjer som påvirker hva du spiser eller hva du kjøper. Sammen, med hjelp fra en inspirerende kampanje og smarte verktøy, vil landet spise sunnere og gå ned i vekt, sier Johnson.

Det er allerede bestemt at TV- og internett-reklame for produkter med høy fett-, sukker- og salt-prosent ikke er lov før etter kl. 21. I tillegg vil de at «to for én»-kampanjer for samme produkter skal forbys og at man skal opplyse om kalorier på menyer.

– Om vi alle gjør vår del, kan vi redusere helserisikoen og beskytte oss selv fra coronaviruset, sier Johnson.

HELSEMINISTER: Matt Hancock. Foto: Erica Dezonne / EMPICS Entertainment

Med seg har statsminister Boris Johnson helseminister Matt Hancock, som i en kronikk i The Telegraph oppfordrer overvektige til å gå ned 2,5 kilo.

«Om alle som er overvektige går ned fem pund (cirka 2,5 kilo) kan det spare helsemyndighetene over 100 millioner pund (1,67 milliarder kroner) de neste fem årene. Og enda viktigere, gitt sammenhengen mellom fedme og coronaviruset, kan å gå ned i vekt være livreddende», skriver Hancock.

Videre skriver han at fedme er en av de største langsiktige helseutfordringene i landet.

«En ny studie viser at dersom du har en BMI på mellom 30 og 35 øker sjansen for å dø av coronaviruset med minst 25 prosent», skriver Hancock.

«Dette dødelige viruset har gitt oss en oppvekker», skriver han videre.

