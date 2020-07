BLIR AVSATT: Hassan Ali Khaire vil ikke lenger fortsette som statsminister for Somalia. Foto: Reuters

Fjerner norsk-somalisk statsminister

Hassan Ali Khaire har ikke lenger parlamentets tillit og gikk på et dundrende nederlag i et mistillitsvotum lørdag.

Da Khaire inntok Somalias statsministerstol i 2017 var det sikkerhet som sto øverst på agendaen.

Etter tre år i embetet er det nettopp sikkerhet som feller den norsk-somaliske 52-åringen, skriver Reuters.

– Statsministeren har mislykkes i å etablere nasjonale sikkerhetsstyrker som skjerper sikkerheten for statlige og føderale myndigheter, sier speaker i parlamentet Mohamed Mursal Sheikh Abdirahman.

Lørdag gikk Hassan Ali Khaire gikk på et sviende nederlag i det somaliske parlamentet lørdag, hvor det ble fremmet mistillit mot den sittende statsministeren.

Voteringen endte 170 mot 8 i favør for å fjerne Khaire som statsminister. I en uttalelse etter voteringen bekrefter president Mohamed Abdullahi Mohamed at han om kort tid vil utnevne en stedfortreder.

Norsk-somaliske Hassan

Som 21-åring kom han som flyktning fra Somalia til Vestre Slidre i Valdres. Senere flyttet han til Oslo for å studere. Hassan Ali Khaire startet å jobbe i Flyktninghjelpen ved hovedkontoret i Oslo i 2002, blant annet som koordinator for deres beredskapsstyrker.

Senere var han områdesjef for Flyktninghjelpen in Somalia og landdirektør i Kenya og Somalia. Fra 2011 til 2014 var han regionaldirektør for Afrikas horn basert i Nairobi.

Han fulgte blant annet dronning Sonja rundt i verdens største flyktningeleir, Dadaab. Dronningen besøkte leiren i forbindelse med TV-aksjonen i 2010.

Publisert: 25.07.20 kl. 14:08

