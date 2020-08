Reuters: Minst ti drept etter eksplosjoner i Beirut

Minst ti personer skal være drept etter to kraftige eksplosjoner i havneområdet i Libanons hovedstad Beirut, sier en sikkerhetskilde til Reuters. Et «veldig høyt» antall personer er skadet, sier landets helseminister.

Helseministeren sier det også er store materielle skader etter eksplosjonene i Beirut. Dette seier han til den libanesiske TV-kanalen LBC ifølge Reuters.

Norske Marianne Demmo er på et hotell i byen.

– Jeg sto på altanen og snakket med min søster da jeg plutselig hørte et stort smell. Ale rutene på hotellet og i nabolaget er knust, sier hun til VG. Videoer og bilder fra stedet viser store ødeleggelser.

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. TV-kanalen al-Arabiya melder at eksplosjonen skal ha skjedd i en fyrverkeri-butikk ved havnen og at flere skal være skadet.

SKADET: Et «veldig høyt» antall personer er skadet etter to kraftige eksplosjoner.

Like før Hariri-rettssak

Eksplosjonen skjer like før dommen i rettssaken etter drapet på tidligere statsminister Rafik Hariri i 2005, skriver BBC.

En FN-domstol er ventet å kunngjøre dommen i disse dager. Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia.

Den Iran-støttede bevegelsen har nektet for å ha noe med attentatet å gjøre.

Libanon har den siste tiden vært preget av noe politisk uro. Utenriksminister Nassif Hitti trakk seg fra sin stilling tirsdag, dagen før eksplosjonen i Beirut. Al-Jazeera melder at Hitti i sin oppsigelse sier Libanon risikerer å bli en «mislykket stat», og er kritisk til Hizbollahs innflytelse på den nåværende regjeringen i landet.

KRAFTIG: Eksplosjonen i Beirut skal følge AFP ha skjedd i en fyrverkeri-butikk.

Store ødeleggelser

VGs Midtøsten-korrespondent Amund Bakke Foss bor til vanlig omtrent en kilometer unna havnen der hvor eksplosjonene fant sted. Han har snakket med flere vitner i byen.

– Venner i Beirut sier at det er store ødeleggelser i mange deler av byen. Eksplosjonen har skjedd i havnen, det fortelles om skadde og blodige mennesker overalt.

Han og kona er hjemme i Norge.

– De jeg har snakket med, beskriver et komplett kaos. Eksplosjonen har skjedd tett på et område med populære restauranter, sier Bakke Foss.

Journalist Ghada Alsharif har delt en video av redaksjonslokalet til avisen The Daily Star, som viser store ødeleggelser. Et vitne forteller til nyhetsbyrået Reuters at det kommer store mengder tykk røyk fra området.

Den lokale TV-stasjonen LBCI har delt en video som viser kraftig røyk som stiger opp fra en bygning, etterfulgt av en voldsom eksplosjon.

Saken oppdateres.

Publisert: 04.08.20 kl. 17:37 Oppdatert: 04.08.20 kl. 19:02

