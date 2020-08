Minst 78 døde etter eksplosjoner i Beirut

Dødstallet har steget til 78 og nesten 4000 er såret etter to kraftige eksplosjoner i havneområdet i Libanons hovedstad Beirut. Vitner melder om enorme ødeleggelser og sykehus flommer over av sårede pasienter.

Libanons helseminister Hamad Hasan bekrefter dødstallene overfor Reuters. Han sier også at nesten 4000 personer er såret, skriver nyhetsbyrået.

– Det er mange som er savnet nå. Folk spør krisedepartementet om sine kjære, og det er vanskelig å gjøre søk om natten fordi det ikke er elektrisitet. Vi står overfor en katastrofe, og vi trenger tid for å fastslå omfanget av skadene, sier helseministeren.

Videoer viser tykk røyk som stiger opp fra havneområdet i byen før en ny, enorm eksplosjon. Vitner melder om enorme ødeleggelser i havneområdet i byen.

Lokale sykehus har bedt folk gi blod for å hjelpe det store antallet pasienter som er blitt lagt inn. Ifølge Røde Kors er belastningen enorm på sykehusene i området.

– Jeg intervjuer leger på akutten ved noen av de største sykehusene i beirut, og de gråter. Sykehuset St. George er ødelagt. Pasienter strømmer ned trappene for å forlate sykehuset fordi heisen er ødelagt. Barn som ble behandlet for kreft er såret av flyvende glassplinter, skriver New York Times journalist Maria Abi-Habib på Twitter.

Libanons statsminister Hasan Diab har erklært sørgedag onsdag. Lokale medier melder om at sykehusene i byen oversvømmes av pasienter.

Israel, Frankrike, USA og Storbritannia har alle tilbudt humanitær og medisinsk hjelp.

forrige

















fullskjerm neste KRAFTIG: Ettervirkningen etter eksplosjonene i Beirut skal være massive.

Norske Marianne Demmo var på et hotell i byen da det smalt.

– Jeg sto på altanen og snakket med min søster da jeg plutselig hørte et stort smell. Alle rutene på hotellet og i nabolaget er knust, sier hun til VG. Videoer og bilder fra stedet viser store ødeleggelser.

Store ødeleggelser

VGs Midtøsten-korrespondent Amund Bakke Foss bor til vanlig omtrent en kilometer unna havnen der hvor eksplosjonene fant sted. Han har snakket med flere vitner i byen.

– Venner i Beirut sier at det er store ødeleggelser i mange deler av byen. Eksplosjonen har skjedd i havnen, det fortelles om skadde og blodige mennesker overalt.

Han og kona er hjemme i Norge.

– De jeg har snakket med, beskriver et komplett kaos. Eksplosjonen har skjedd tett på et område med populære restauranter, sier Bakke Foss.

Norge har ambassade i Beirut cirka to kilometer fra eksplosjonsstedet. Utenriksdepartementet sier til VG at de jobber med å skaffe seg oversikt over situasjonen.

– Vi har ingen indikasjoner som tyder på at nordmenn er skadet eller savnet.

– Situasjonen er uoversiktlig og vi jobber med å kartlegge situasjonen, sier underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i kommunikasjonsenheten i UD.

Innenriksministeren i landet sier ifølge Al-Jazeera at det var ammoniumnitrat som var lagret i havnen som forårsaket eksplosjonene. NTB skriver at lageret inneholdt store mengder av stoffet som ble berget fra et skip som sank for rundt tolv år siden.

Ammoniumnitrat brukes i kunstgjødsel og som ingrediens i sprengstoff og er svært ustabilt i høye temperaturer og dersom det blir fuktig.

Statsminister Hassan Diabs kone og datter skal være lettere skadet etter eksplosjonen, melder den libanesiske nyhetskanalen OTV.

forrige















fullskjerm neste EVAKUERT: Folk evakuerte sårede fra område hvor de to eksplosjonene skjedde.

Like før Hariri-rettssak

Eksplosjonen skjer like før dommen i rettssaken etter drapet på tidligere statsminister Rafik Hariri i 2005, skriver BBC.

En FN-domstol er ventet å kunngjøre dommen i disse dager. Hariri og 21 andre ble drept av en kraftig bilbombe i Beirut i 2005 og fire antatte medlemmer av den sjiamuslimske Hizbollah-militsen er tiltalt in absentia.

Den Iran-støttede bevegelsen har nektet for å ha noe med attentatet å gjøre.

Libanon har den siste tiden vært preget av politisk uro. Utenriksminister Nassif Hitti trakk seg fra sin stilling tirsdag, dagen før eksplosjonen i Beirut. Al-Jazeera melder at Hitti i sin oppsigelse sier Libanon risikerer å bli en «mislykket stat», og er kritisk til Hizbollahs innflytelse på den nåværende regjeringen i landet.

Journalist Ghada Alsharif har delt en video av redaksjonslokalet til avisen The Daily Star, som viser store ødeleggelser. Et vitne forteller til nyhetsbyrået Reuters at det kommer store mengder tykk røyk fra området.

Den lokale TV-stasjonen LBCI har delt en video som viser kraftig røyk som stiger opp fra en bygning, etterfulgt av en voldsom eksplosjon.

Saken oppdateres.

forrige









fullskjerm neste KRAFTIG: Ettervirkningene etter eksplosjonene i Beirut skal være massive.

