fullskjerm neste KRAFTIG: Eksplosjonen i Beirut skal følge AFP har skjedd i en fyrverkeri-butikk.

Kraftig eksplosjon i Beirut

Flere personer skal være skadet etter en kraftig eksplosjon i havneområdet i Libanons hovedstad Beirut, melder nyhetsbyrået AFP.

Oppdatert nå nettopp

Skadeomfanget er foreløpig ikke kjent. TV-kanalen al-Arabiya melder at eksplosjonen skal ha skjedd i en fyrverkeri-butikk ved havnen og at flere skal være skadet.

Journalist Ghada Alsharif har delt en video av redaksjonslokalet til avisen The Daily Star, som viser store ødeleggelser. Et vitne forteller til nyhetsbyrået Reuters at det kommer store mengder tykk røyk fra området.

Saken oppdateres.

RØYK: Kraftig røyk i området etter eksplosjonen. Foto: ANWAR AMRO, AFP

Publisert: 04.08.20 kl. 17:37 Oppdatert: 04.08.20 kl. 17:52

