Libanons statsminister: – De ansvarlige skal få betale prisen

Statsminister Hassan Diab erklærer to ukers unntakstilstand etter de kraftige eksplosjonene i Beirut som kostet flere titalls menneskeliv og hvor flere tusen ble skadet.

– Tirsdagens dødelige katastrofe i Beirut kommer ikke til å passere uten at noen stilles til ansvar, sier Libanons statsminister Hassan Diab tirsdag kveld, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Bilder fra den Libanesiske hovedstanden Beirut minner mest om en krigssone etter at to eksplosjoner rammet havneområdet i byen tirsdag. Eksplosjonene skal ha kostet 78 menneskeliv og minst 3700 personer er skadet, ifølge landets helseminister.

Libanons forsvarsråd har kommet med en katastrofeerklæring for Beirut, og president Michel Aoun har innkalt til krisemøte.

Det har versert ulike teorier om årsaken til eksplosjonene. Guvernør i Beirut, Marwan Abboud sier tirsdag kveld at det var en brann i en lagerbygning som startet det hele. Sikkerhetsdirektøren i landet har sagt at eksplosjonen er et resultat av høyeksplosivt materiale som i flere år ha vært lagret i havneområdet.

Innenriksministeren i landet sier ifølge al-Jazeera at det var ammoniumnitrat som var lagret i havnen som forårsaket eksplosjonene, og statsminister Diab sier sent tirsdag kveld at det skal ha vært snakk om hele 2750 tonn med dette materialet, og at det er uakseptabelt at det ikke var strengere sikkerhetstiltak på stedet.

Under en pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag, sier imidlertid USAs president Donald Trump at det som har skjedd i Libanon ser ut til å være «et grusomt angrep».

– Det ser slik ut. Dette ser ut til å være, ifølge generaler jeg har møtt, et angrep. En bombe av noe slag, sier Trump.

Starter etterforskning

Statsminister Diab lovet under en TV-sendt tale full etterforskning av saken og sier de vil gjøre hva de kan for å undersøke hva som var årsaken til eksplosjonene. Hans kone og datter ble lettere skadet i hendelsen.

– Vi skal få frem alle fakta om dette farlige varehuset som har stått her siden 2014, sa Diab.

Han har bedt allierte land hjelpe og bistå Libanon i tiden fremover. Israel, Iran og Storbritannia er noen av landene som har tilbudt både humanitær og medisinsk bistand.

– Bildene fra Beirut i kveld er sjokkerende å se. Alle mine tanker går til dem som er fanget i denne forferdelige hendelsen, skreier Storbritannias statsminister Boris Johnson på Twitter.

Generalsekretæren i det politiske partiet Kataeb, Nazar Najarian er ifølge den statlige nyhetskanalen NNA en av de mange som mistet livet i eksplosjonen. Han var på kontoret da eksplosjonen fant sted, skriver CNN.

Den norske ambassaden i Beirut ligger cirka to kilometer fra eksplosjonsstedet. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG ingen av deres ansatte ble skadet under eksplosjonen. Flere av de ansatte skal likevel ha fått ødelagt boligene sine som følge av hendelsen.

– Situasjonen er uoversiktlig og vi jobber med å kartlegge situasjonen, sier underdirektør Ane Haavardsdatter Lunde i kommunikasjonsenheten i UD.

Hun opplyser videre at ingen nordmenn har meldt seg til ambassaden for bistand.

– Ingen kommer til å sove

– Selv om jeg bor rimelig langt fra eksplosjonen, var det som om noen tok tak i og filleristet hele bygningen, sier Zaynab Mourad til VG sent tirsdag kveld. Lyden av eksplosjonen kom noen sekunder etter ristingen, deretter kunne hun høre glass knuse i hele nabolaget.

ØYENVITNE: Zaynab Mourad i Beirut kjente eksplosjonen og så den rød røyken stige over Beirut tirsdag. Hennes egen leilighet slapp unna de verste skadene. Foto: Privat

Hun beskriver den rød røyken som «uvirkelig og veldig stor».

– Vi har ikke strøm, og alt føles rart og skremmende. Ingen kommer til å sove i Beirut i natt.

– Jeg vet ingenting om hva som skjer nå. Kontoret hvor jeg jobber er skadet, så jeg og noen kollegaer må dit for å se hvordan bygningen står i morgen, forteller Mourad. Hun jobber som kunderådgiver i et firma som driver med språkundervisning.

Mourad sier hun bevisst unngikk å følge med på nyhetsmeldinger den første tiden etter eksplosjonen. Altfor mange rykter fløt rundt, forteller hun.

– I sosiale medier mente mange at det måtte være et angrep fra Israel, og nyhetskanalene var mest interessert i å fortelle om at en tidligere statsminister var trygg. Det var irriterende å se, og jeg tror ikke det er noe mange bryr seg om, sier Mourad.

Hun har tilbragt kvelden sammen med naboer, slik at hun ikke skulle behøve å være alene. Sammen har de ringt familie og venner, og samlet opp glass fra gulvet i naboenes leilighet, der vinduene ble blåst inn.

