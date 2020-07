ALVORLIG: Kl. 07.20 søndag morgen kjørte en bil inn i en folkemengde på Hardenbergplatz ved Bahnhof Zoo i sentrum av Berlin. Foto: Brannvesenet i Berlin

Bil kjørte inn i folkemengde i Berlin

Syv personer ble skadet i en trafikkulykke da en mann kjørte en bil inn i en folkemengde i Berlin søndag morgen.

Tre av de syv skal være alvorlig skadet, og én av dem fikk livreddende førstehjelp på stedet, melder det lokale mediet RBB.

Mannen som kjørte bilen er anholdt av politiet.

Brannvesenet i Berlin omtaler hendelsen som en trafikkulykke på Twitter, men bakgrunnen for ulykken er ennå ikke klar. Politiet i den tyske hovedstaden understreker på Twitter at det ikke er noen indikasjoner om at det ligger religiøse eller politiske overbevisninger bak hendelsen.

Rundt 60 brannmenn og to redningshelikopter har vært involvert i morgentimene.

Politiet er i gang med etterforskningen.

Hendelsen har funnet sted like ved der tolv mennesker ble drept og 56 ble fysisk skadet da en lastebil raste inn i et julemarked i desember 2016.

STOR UTRYKNING: Brannvesenet i Berlin rykket ut med 60 mann og to redningshelikoptere ble sendt til stedet. Foto: Brannvesenet i Berlin

Publisert: 26.07.20 kl. 09:16 Oppdatert: 26.07.20 kl. 09:40

