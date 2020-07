‘NDRANGHETA: Angivelige utsendinger for den italienske mafiaen ble pågrepet i en internasjonal aksjon tirsdag. Foto: Interpol

Flere i ‘Ndrangheta-mafiaen pågrepet i internasjonal aksjon

Den store mafiaorganisasjonen ‘Ndrangheta skal ha blitt ha ytterligere svekket etter at seks personer ble pågrepet i en Interpol-aksjon tirsdag.

En av verdens største mafiakarteller skal ha mistet grepet over en region i Italia etter at seks utsendinger ble arrestert i flere land under en koordinert Interpol-aksjon tirsdag.

’Ndrangheta har historisk vært basert i området Calabria, og har vokst seg større enn Cosa Nostra-grupperingen på Sicilia. De kontrollerer store deler av kokainrutene i Europa, ifølge italienske myndigheter.

Ifølge FBI strekker 'Ndranghetas historie seg mer enn 150 år bakover i tid, da utflyttere fra Sicilia formet et eget nettverk i Calabria, Italias sørligste region på fastlandet.

Operasjonen de seks ble identifisert og arrestert gjennom heter I-CAN, og er et samarbeid mellom Interpol og Italienske myndigheter.

– ‘Ndrangheta er en trussel som i det stille har forurenset økonomien i over 30 land. Den eneste måten de kan bli møtt på er gjennom et enda mektigere nettverk, sier Prefect Rizzi, sikkerhetsdirektør i det italienske politiet.

Pågripelsene kommer i kjølvannet av etterforskning som ble igangsatt etter at 12 medlemmer av mafiaen ble arrestert i begynnelsen av juli. Blant de arresterte var den angivelige lederen av ‘Ndrangheta-familien i Calabria, ifølge Europol.

Interpol mener derfor at de med disse seks pågripelsene har klart å oppløse deler av ‘Ndrangheta-familiens hold over Calabria.

– Aksjonene og de påfølgende etterforskningene har tillatt politiet å fullstendig oppløse familieklanen i ‘Ndrangheta i Calabria, sammen med de regionale grenene, og arrestasjonene av alle de øverste medlemmene i Italia, melder Interpol.

Internasjonalt samarbeid

– Dette var samtidige pågripelser av navngitte personer, som var over 10,0000 kilometer fra hverandre, av Albansk, Argentinsk, og Costaricansk politi i en organisert aksjon. Dette viser viktigheten av internasjonalt politisamarbeid, sier generalsekretær i Interpol Jürgen Stock.

De seks pågrepne skal ha jobbet som utsendinger for mafiaen, og skal ha jobbet med å opprettholde kontakt mellom ‘Ndrangheta og kokainprodusenter i Sør-Amerika.

Under aksjonene skal Interpol også ha beslaglagt 400 kilo kokain, 30 kilo hasj, 15 kilo marihuana og flere skytevåpen.

PÅGREPET: Seks personer har blitt arrestert i en internasjonal aksjon i tre forskjellige land i juli. Foto: Interpol

Corona kan gi mafiaene mer makt

Italienske myndigheter frykter at mafiaen skal utnytte landets økonomiske situasjon under coronapandemien, og i juni ble det igangsatt et nytt samarbeid med Interpol.

– Covid-19, som for hele verden representerer den mest tragiske og plutselige pandemien i moderne tid, kan bli en ekstraordinær mulighet for ‘Ndrangheta – og for organisert kriminalitet ellers, til å overta nye markeder og hvitvaske penger, sa den italienske politidirektøren Franco Gabrielli til AFP i juni.

Interpol frykter blant annet at ‘Ndrangheta vil bruke sine store pengereserver til å kjøpe seg inn i bedrifter som sliter under pandemien, som vil gi mafiaen inngang til den legitime økonomien.

– ‘Ndrangheta er en usynlig trussel og en farlig og kriminell forretningspartner. Dette er måten de jobber i flere enn 30 land, og de må stoppes nå, sa Stock.

Publisert: 24.07.20 kl. 09:30

